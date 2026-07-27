Un informe reveló que Jaime Desposorio Arroyo Sánchez, hermano mayor del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, fue contratado en el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad adscrita al Poder Ejecutivo y vinculada al trabajo cotidiano del Gabinete ministerial.

Según reveló Cuarto Poder, el hermano del premier recibió una orden de servicio para brindar servicio de apoyo en campo para los programas y eventos deportivos de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, oficina encargada de fomentar y masificar la actividad física, la recreación y el deporte.

La fecha de inicio del servicio fue consignada el 27 de mayo de 2026. Previamente, el 5 de mayo, Jaime Arroyo obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP), es decir, después de inscribirse fue invitado por el IPD a prestar servicios.

Por otro lado, su presencia en las contrataciones con el Estado es prácticamente nula. De acuerdo con los registros, solo aparece como antecedente dos órdenes de servicio en 2017 con la Municipalidad Provincial de Ascope, para labores de guardianía.

Por otro lado, en las declaraciones juradas de bienes y rentas de Luis Arroyo Sánchez, tanto al asumir la cartera de Defensa como la PCM, consignó que su hermano no tenía centro de trabajo, ocupación ni profesión registrada, marcando la opción “no aplica” en el apartado correspondiente.

El equipo de Cuarto Poder intentó obtener la versión de Jaime Arroyo llamándolo por teléfono, donde respondió una persona que se identificó como su hijo, y luego buscándolo en Ascope y en una dirección en Trujillo, ambas en La Libertad, pero en todos los casos no lograron encontrarlo ni hablar directamente con él.

A su vez, desde el área de comunicaciones de la PCM, se precisó que el premier tomó conocimiento de la contratación de su hermano recién a raíz de las consultas realizadas por el programa.

Además, se indicó que Jaime Arroyo presentó su primer “entregable”, por el cual recibió un pago de S/3,000, y que posteriormente desistió de seguir prestando servicios al IPD, entidad que, indicaron, es la encargada de explicar y sustentar los criterios que motivaron la contratación.