Revelan que hermano del premier Luis Arroyo fue contratado en el IPD sin experiencia previa. (Foto: Andina)
Revelan que hermano del premier Luis Arroyo fue contratado en el IPD sin experiencia previa. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, entidad adscrita al Poder Ejecutivo y vinculada al trabajo cotidiano del Gabinete ministerial.

Según reveló Cuarto Poder, de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, oficina encargada de fomentar y masificar la actividad física, la recreación y el deporte.

La fecha de inicio del servicio fue consignada el 27 de mayo de 2026. Previamente, el 5 de mayo, Jaime Arroyo obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP), es decir, después de inscribirse fue invitado por el IPD a prestar servicios.

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Por otro lado, su presencia en las contrataciones con el Estado es prácticamente nula. De acuerdo con los registros, solo aparece como antecedente dos órdenes de servicio en 2017 con la Municipalidad Provincial de Ascope, para labores de guardianía.

consignó que su hermano no tenía centro de trabajo, ocupación ni profesión registrada, marcando la opción “no aplica” en el apartado correspondiente.

El equipo de Cuarto Poder intentó obtener la versión de Jaime Arroyo llamándolo por teléfono, donde respondió una persona que se identificó como su hijo, y luego buscándolo en Ascope y en una dirección en Trujillo, ambas en La Libertad, pero en todos los casos no lograron encontrarlo ni hablar directamente con él.

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A su vez, desde el área de comunicaciones de la PCM, se precisó que el premier tomó conocimiento de la contratación de su hermano recién a raíz de las consultas realizadas por el programa.

Además, se indicó que Jaime Arroyo presentó su primer “entregable”, por el cual recibió un pago de S/3,000, y que posteriormente desistió de seguir prestando servicios al IPD, entidad que, indicaron, es la encargada de explicar y sustentar los criterios que motivaron la contratación.

Arroyo, a través de la PCM, indicó que desconocía contratación de su hermano en el IPD. Foto; Cuarto Poder
Arroyo, a través de la PCM, indicó que desconocía contratación de su hermano en el IPD. Foto; Cuarto Poder

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