Gobierno prorroga el estado de emergencia en Pataz y en provincias de Loreto. (Photo by Jose CERPA / AFP)
Gobierno prorroga el estado de emergencia en Pataz y en provincias de Loreto. (Photo by Jose CERPA / AFP)
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Redacción Gestión
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según Decretos Supremos publicados en el diario oficial El Peruano.

En el caso de Pataz, la prórroga será a partir del

Asimismo, se prorrogará la inmovilización social obligatoria desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas.

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durante un periodo de 60 días y tiene como objetivo enfrentar el accionar de grupos hostiles y otras amenazas conexas, así como reforzar el control migratorio y fronterizo.

En ambos casos, las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional para el logro de los objetivos previstos en las zonas declaradas en estado de emergencia.

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Los decretos supremos llevan la rúbrica del presidente José María Balcázar; del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y otros ministros de Estado.

Los decretos supremos llevan la rúbrica del presidente José María Balcázar; del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y otros ministros de Estado. Foto: Andina
Los decretos supremos llevan la rúbrica del presidente José María Balcázar; del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y otros ministros de Estado. Foto: Andina

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