El Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, así como en las provincias de Putumayo, Mariscal Castilla y los distritos de Torres Causana y Napo, en la región Loreto, según Decretos Supremos publicados en el diario oficial El Peruano.

En el caso de Pataz, la prórroga será a partir del 4 de agosto por 60 días, con el fin de hacer frente al accionar de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas que califican como otras situaciones de violencia.

Asimismo, se prorrogará la inmovilización social obligatoria desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas.

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Respecto a los distritos y las provincias loretanas, la prórroga de la emergencia también tendrá efecto a partir del 4 de agosto de 2026 durante un periodo de 60 días y tiene como objetivo enfrentar el accionar de grupos hostiles y otras amenazas conexas, así como reforzar el control migratorio y fronterizo.

En ambos casos, las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional para el logro de los objetivos previstos en las zonas declaradas en estado de emergencia.

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Los decretos supremos llevan la rúbrica del presidente José María Balcázar; del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y otros ministros de Estado.