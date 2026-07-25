Denuncian a Balcázar por presuntos delitos relacionados a la inseguridad y compra de F-16. Foto: GEC
Denuncian a Balcázar por presuntos delitos relacionados a la inseguridad y compra de F-16. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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los presuntos delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales.

Según la denuncia, , donde el presidente habría incurrido en un “abandono sistemático” de su deber de proteger a la población.

Además, la denuncia cuestionó la falta de implementación de normas para combatir la delincuencia y el incumplimiento de obligaciones previstas en la legislación sobre seguridad ciudadana.

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La segunda parte de la denuncia está relacionada con la compra de 24 aviones F-16 por USD 3,500 millones de dólares para la Fuerza Aérea del Perú.

Esta presunta falta de veracidad generó una crisis de gabinete el 22 de abril, cuando el exministro de Defensa Carlos Díaz Dañino y el excanciller Hugo de Zela renunciaron, acusando al presidente de “mentirle al país”.

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Cabe precisar que, aunque el artículo 117 de la Constitución otorga inmunidad al presidente en ejercicio, Montalvo sostuvo que esa prerrogativa es temporal y terminará el 28 de julio de 2026, cuando concluya el mandato de Balcázar.

Por ello, solicitó a la Fiscalía iniciar de inmediato diligencias preliminares, como tomas de declaraciones, recopilación de pruebas y reservar la formalización de la investigación hasta el cese del mandatario.

Por otro lado, respecto a los exministros y demás funcionarios incluidos en la denuncia, pide que sus investigaciones empiecen de inmediato, ya que no gozan de inmunidad constitucional.

La acusación, la cual alcanza también a varios exministros, fue presentada por el congresista Segundo Montalvo. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec
La acusación, la cual alcanza también a varios exministros, fue presentada por el congresista Segundo Montalvo. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec

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