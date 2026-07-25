El congresista y presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra el presidente José María Balcázar los presuntos delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales.

Según la denuncia, en el caso del presunto abuso de autoridad, se relaciona con la crisis de inseguridad ciudadana. Montalvo indicó que durante la gestión de Balcázar aumentaron homicidios, extorsiones, secuestros y otros delitos, donde el presidente habría incurrido en un “abandono sistemático” de su deber de proteger a la población.

Asimismo, el texto señaló que, bajo el actual gobierno, el índice de criminalidad ubicó a Perú en el puesto 11 mundial en inseguridad, impactando a más de dos millones de empresas afectadas por delincuencia organizada y extorsión. Además, la denuncia cuestionó la falta de implementación de normas para combatir la delincuencia y el incumplimiento de obligaciones previstas en la legislación sobre seguridad ciudadana.

LEA TAMBIÉN: José María Balcázar sobre su pensión vitalicia: “Ha habido un error en la solicitud”

La segunda parte de la denuncia está relacionada con la compra de 24 aviones F-16 por USD 3,500 millones de dólares para la Fuerza Aérea del Perú. En este caso, a Balcázar se le acusó de presunto abuso de autoridad por firmar el Decreto Supremo 001-2026 que autorizaba la compra bajo “secreto militar” y luego negar repetidamente la existencia de dichos contratos.

Esta presunta falta de veracidad generó una crisis de gabinete el 22 de abril, cuando el exministro de Defensa Carlos Díaz Dañino y el excanciller Hugo de Zela renunciaron, acusando al presidente de “mentirle al país”.

LEA TAMBIÉN: Balcázar garantiza presupuesto para elecciones regionales y municipales con crédito del Congreso

Cabe precisar que, aunque el artículo 117 de la Constitución otorga inmunidad al presidente en ejercicio, Montalvo sostuvo que esa prerrogativa es temporal y terminará el 28 de julio de 2026, cuando concluya el mandato de Balcázar.

Por ello, solicitó a la Fiscalía iniciar de inmediato diligencias preliminares, como tomas de declaraciones, recopilación de pruebas y reservar la formalización de la investigación hasta el cese del mandatario.

Por otro lado, respecto a los exministros y demás funcionarios incluidos en la denuncia, pide que sus investigaciones empiecen de inmediato, ya que no gozan de inmunidad constitucional.