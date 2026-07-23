El Gobierno declaró estado de emergencia por 60 días en los distritos de Ahuac, de la provincia de Chupaca, y Huayucachi, de la provincia de Huancayo, en la región Junín, por el impacto de daños a consecuencia del sismo de magnitud 5.1.

La norma fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 111-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales.

Dicha disposición tiene por objetivo la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

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La ejecución de estas acciones estará a cargo del Gobierno Regional de Junín y los gobiernos locales respectivos, bajo la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Además, se contará con la participación de los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, e instituciones públicas y privadas involucradas.

La implementación de las acciones previstas se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El dispositivo legal lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y ministros de Estado.