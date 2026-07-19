Un sismo de magnitud 5.1 registrado la noche del sábado en Junín deja, hasta el momento, cinco personas fallecidas, más de 20 heridos y alrededor de 300 damnificados, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El movimiento telúrico, que ocurrió a las 9:24 p.m., tuvo como epicentro el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, a una profundidad de 24 kilómetros.

De acuerdo con el jefe del Indeci, Luis Vásquez, la poca profundidad del sismo y la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha contribuyeron a que se produjeran graves daños en las localidades.

“Se ha confirmado ya el fallecimiento de cinco personas. Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas”, señaló Vásquez.

Las cinco víctimas mortales se encontraban en la provincia de Chupaca. Entre ellas se encuentran personas de 18, 68, 72 y 73 años, mientras las autoridades continúan verificando la situación en otras localidades afectadas mediante la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

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Más de 300 damnificados

En paralelo, unas 300 personas permanecen damnificadas y reciben atención temporal en la Plaza de Armas y en un complejo deportivo del centro poblado de Compuya, donde el Gobierno Regional de Junín instaló carpas.

El sismo ocasionó la destrucción y afectación de viviendas, además de daños en la infraestructura vial. Según Indeci, se identificaron cerca de 100 metros lineales de grietas en algunas carreteras, pero los accesos hacia la zona del epicentro permanecen habilitados para el ingreso de brigadas de emergencia.

Entre la infraestructura dañada también se encuentra la iglesia de Canicruz, en Chongos Bajo, donde resultó afectada una cruz de más de 500 años de antigüedad, considerada un símbolo religioso importante para la población.

¿Qué viene haciendo el gobierno?

El Indeci indicó que el Ejecutivo mantiene coordinaciones con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Defensa para la atención de la emergencia.

Además, añadió que un equipo de diez personas, entre autoridades y especialistas, se está desplazando hacia Junín para reforzar la evaluación de daños y determinar las necesidades de ayuda humanitaria.

Entre las autoridades que se despliegan hacia la zona del sismo están el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores.