Un terremoto de 7.4 en grado preliminar sacudió la costa suroeste de México este viernes 17 de julio. El movimiento telúrico también se sintió en regiones de Guatemala.

De acuerdo con datos oficiales, el epicentro se registró en la costa del Pacífico de la Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Oaxaca también se ha visto afectada por el sismo, al punto de que se esperan variaciones del nivel del mar hasta de 105 centímetros sobre la marea.

Según el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina de México (CAT-SEMAR) el sismo activó la alerta de tsunami para las costas de México y Guatemala.

El CAT-SEMAR recomendó a las autoridades mexicanas alejar a la población de las playas hasta que se cancele la alerta de tsunami. “Se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos”, añadieron.

¿Genera alerta de tsunami para el Perú? La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina ha intensificado la vigilancia tras el terremoto en el suroeste de México.

No obstante, el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, ubicado en Hawái, señala que “es posible que se produzcan olas de tsunami en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto”.

🚨🇲🇽🇬🇹 A TSUNAMI threat has been issued for parts of the Mexican and Guatemalan coasts, after a magnitude 7.4 earthquake...



It hit off the coast of Chiapas in southern Mexico, right near the Guatemalan border.



The tsunami threat was issued for areas within 300 km (186 miles) of… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 17, 2026

No funcionó la alerta sísmica

La Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (Sassla) reveló que la alerta ante sismos no se activó porque no hay sensores en el estado de Chiapas.

Desde el Gobierno de Claudia Sheinbaum adelantaron que “no hay ningún problema” en el país tras el sismo de 7.4.

En desarrollo. Con información de EFE y El País México.