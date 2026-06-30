Vista aérea de distritos de Lima. Foto: GEC
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José Carlos Reyes Leyva
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Los lamentables terremotos ocurridos hace unos días en Venezuela remarcan la importancia de tomar medidas que ayuden a mitigar sus efectos. Una de ellas es la posibilidad de contratar un seguro para la vivienda.

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