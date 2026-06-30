La cobertura dependerá del seguro contratado y del monto asegurado establecido en la póliza, indicó Verónica Aita De Marzi, gerente de seguros personales de Pacífico Seguros.

“Si la vivienda resulta afectada por un sismo, el seguro puede cubrir los costos de reparación o reconstrucción hasta el límite contratado. Por eso es importante revisar periódicamente las coberturas contratadas y asegurarse de que se ajusten al valor actual de la vivienda y a las necesidades de la familia”, subrayó.

Para que se active la cobertura del seguro no se requiere que el sismo haya tenido un nivel mínimo de magnitud, sino que se debe verificar que haya causado daños a la vivienda, indicó por su parte Laura Arboleda, directora de riesgos generales de Mapfre Perú.

“El asegurado debe comunicarse para informar el siniestro. Una persona va a verificar los daños y evaluar cuánto costaría la reparación. Por ley existe un plazo de 30 días para indemnizar, una vez que llegue el informe”, refirió Arboleda.

El costo del seguro depende de factores como el valor de la vivienda, el tipo de inmueble, las coberturas elegidas y los bienes que se desean proteger, indicó Verónica Aita De Marzi.

Resaltó que en el mercado existen opciones accesibles que permiten contar con respaldo económico frente a uno de los riesgos más importantes para las familias peruanas.

“En Pacífico, por ejemplo, un seguro de hogar con cobertura ante terremoto puede contratarse desde S/ 18 al mes, dependiendo del plan y de las características del inmueble. Más que un gasto, es una inversión en tranquilidad y en la protección del patrimonio familiar frente a un evento que puede generar pérdidas económicas muy importantes”, resaltó Verónica Aita De Marzi.

Asimismo, existe la alternativa de asegurar a los bienes al interior del inmueble, un producto que puede ser aprovechado por quienes son inquilinos, pues no tienen la necesidad de asegurar la estructura de la vivienda.

“En esos casos, por lo general las personas aseguran un contenido valorizado en US$ 10,000 a US$ 20,000, entre electrodomésticos y muebles”, refirió Laura Arboleda.

Asimismo, resaltó que en el Perú no existe mucha cultura de usar seguros. “Preocupa ya que puede pasar lo ocurrido en Venezuela, el perder tu hogar. Y volver a comprar una casa igual te puede tomar años, si no la tienes asegurada”, subrayó Laura Arboleda.