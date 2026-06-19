La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó la organización de Sanitas Seguros S.A., empresa que proyecta incorporarse al sistema asegurador peruano en el ramo de seguros de vida.

La autorización de organización constituye una etapa previa al inicio de operaciones. Para obtener la autorización de funcionamiento, Sanitas Seguros deberá cumplir los requisitos adicionales establecidos por la regulación y acreditar ante la SBS que cuenta con la infraestructura, organización y controles necesarios para operar de manera segura y eficiente.

La nueva aseguradora es una iniciativa respaldada por el grupo colombiano Keralty, que cuenta con experiencia en el sector salud y participa en el mercado asegurador de Colombia a través de Colsanitas Seguros. En el Perú, el grupo mantiene presencia mediante las empresas EPS Sanitas, Prestadora de Servicios de Salud, Keralty Salud e Inversiones en Salud, esta última como holding local.

En la estructura accionaria propuesta, Inversiones en Salud participará como accionista mayoritario con el 99.99 %; mientras que EPS Sanitas figura como accionista minoritario con el 0.01%.

De acuerdo con el plan de negocios presentado a la SBS, el grupo busca ingresar al mercado peruano de seguros de vida aprovechando su experiencia en el sector salud, la red local de Sanitas EPS y un modelo de operación principalmente digital.

Su propuesta comercial se enfocará en seguros vinculados a riesgos laborales, como el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) y vida ley, con una estrategia orientada a empresas medianas, clientes actuales de EPS Sanitas y regiones donde el grupo ya tiene presencia.

Proceso acelerado

Este hito constituye la primera autorización otorgada por la Coordinación Ejecutiva de Organización de Empresas (CEO) de la SBS, creada en abril de 2026 con el objetivo de agilizar el ingreso de nuevas entidades a los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones, manteniendo altos estándares de evaluación técnica.

En este marco, la presente autorización fue emitida en un plazo de 79 días desde la recepción completa del expediente.

La SBS evaluó el cumplimiento de los requisitos aplicables para la autorización de organización, conforme a la normativa vigente; no obstante, el inicio de operaciones queda sujeto a la obtención de la autorización de funcionamiento y al cumplimiento de las condiciones regulatorias aplicables.