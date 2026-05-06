La nueva empresa que ingresa al país proviene de otro país de la región. (Foto: iStock)
La nueva empresa que ingresa al país proviene de otro país de la región. (Foto: iStock)
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Redacción Gestión
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Tras una evaluación técnica, otorgó la autorización de funcionamiento a una nueva , ¿de cuál se trata?

Nos referimos a Nacional de Seguros S. A., que se convierte en la decimoctava en el mercado peruano.

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En el proceso de autorización se ha valorado el modelo de negocio, la idoneidad de los accionistas y principales funcionarios, así como el cumplimiento de los requisitos de capital y gestión de riesgos establecidos en la normativa vigente.

La SBS ha admitido la entrada de una nueva aseguradora al país. (Foto: Andina)
La SBS ha admitido la entrada de una nueva aseguradora al país. (Foto: Andina)

Según la SBS, la compañía se especializará en riesgos generales, con énfasis en los seguros de caución y .

Nacional de Seguros es subsidiaria de Nacional de Seguros S. A. Compañía de Seguros Generales, constituida en la República de Colombia.

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Cabe precisar que antes de iniciar formalmente operaciones, la empresa deberá acreditar la inscripción en la , de sus acciones representativas de capital social, tal como lo establece la ley.

La nueva aseguradora deberá acreditar la inscripción en la bolsa de valores. (Foto: Jorge Cerdán/ GEC)
La nueva aseguradora deberá acreditar la inscripción en la bolsa de valores. (Foto: Jorge Cerdán/ GEC)

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