Tras una evaluación técnica, la SBS otorgó la autorización de funcionamiento a una nueva empresas de seguros, ¿de cuál se trata?

Nos referimos a Nacional de Seguros S. A., que se convierte en la decimoctava empresa de seguros en el mercado peruano.

En el proceso de autorización se ha valorado el modelo de negocio, la idoneidad de los accionistas y principales funcionarios, así como el cumplimiento de los requisitos de capital y gestión de riesgos establecidos en la normativa vigente.

La SBS ha admitido la entrada de una nueva aseguradora al país. (Foto: Andina)

Según la SBS, la compañía se especializará en riesgos generales, con énfasis en los seguros de caución y fianzas.

Nacional de Seguros es subsidiaria de Nacional de Seguros S. A. Compañía de Seguros Generales, constituida en la República de Colombia.

Cabe precisar que antes de iniciar formalmente operaciones, la empresa deberá acreditar la inscripción en la bolsa de valores, de sus acciones representativas de capital social, tal como lo establece la ley.