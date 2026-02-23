Las compañías de seguros registraron utilidades netas por S/ 2,579 millones en el 2025, cifra inferior a los S/ 2,835 millones alcanzados en el 2024, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La caída de 9% interrumpe así dos años consecutivos de crecimiento en los beneficios del sector, en un contexto de magro crecimiento en los ingresos por primas, en rendimientos financieros y mayores presiones por siniestralidad.

El mercado asegurador se sigue expandiendo en primas, aunque a un ritmo menos acelerado, que unido a un aumento en siniestros e inversiones mixtas terminan afectado los resultados financieros del 2025, comentó Alejandro Lagos, CEO de BL Corredores de Seguros.

Según la SBS, el primaje mostró un ligero avance de 1.9%, al pasar de S/ 18,826 millones a S/ 19,188 millones en el último año. Mientras que los ingresos por inversiones subieron en apenas S/ 100 millones en el mismo periodo.

Los ramos de vida destacaron por su mayor dinamismo en el 2025, precisó Lagos, pero la mayor siniestralidad redujo el resultado técnico y obliga a fortalecer provisiones, generando presiones sobre los indicadores de solvencia.

En tanto, Edmundo Lizarzaburu, docente de la Universidad Esan, comentó que parte de la liquidez otorgada a los ciudadanos en los últimos años se canalizó a productos de renta particular, lo que respaldó la mayor actividad en los seguros de vida.

Sin embargo, la preferencia por instrumentos de inversión conservadores en un entorno de volatilidad económica, se vio reflejada en el leve incremento de esta partida, indicó.

Más gastos

Lizarzaburu suma a estos factores el incremento en gastos técnicos y comisiones, así como gastos administrativos asociados a expansión comercial y mayores costos operativos.

“Aunque el volumen de negocio creció, el aumento de costos y siniestros, sumado a un menor impulso financiero, redujo la rentabilidad neta del sector”, dijo.

Lagos mencionó que los mercados de reaseguros se mantuvieron “blandos”, con precios bajos que ajustan los márgenes. La competencia agresiva y la caída de tarifas también contribuyen con este resultado del negocio, agregó.

Evolución del dólar ante el sol

Expectativa

No obstante, ofrece una perspectiva optimista para este año. Las proyecciones favorables en minería y construcción, junto con el impulso de megaproyectos estatales, otorgarán dinamismo a los seguros de riesgos laborales, cartas fianza y coberturas patrimoniales y de responsabilidad civil, anticipó.

Pese a ello, advierte que este escenario demandará una gestión prudente para evitar tensiones en solvencia, pues un mayor volumen de activos expuestos a riesgo exigen más reservas y capital.

Lizarzaburu estimó que las primas continuarían creciendo, especialmente en vida y ahorro. “Si la siniestralidad se estabiliza y los mercados financieros presentan un entorno favorable, la rentabilidad podría recuperarse gradualmente”, prevé.

Dólar

En etapa electoral, el tipo de cambio suele sufrir oscilaciones según la evolución de las encuestas y del resultado final de los comicios, sostienen los especialistas.

Los portafolios de las aseguradoras cuentan con una participación en moneda extranjera, inversiones que se vieron afectadas por el debilitamiento del dólar durante el último año, dijo Alejandro Lagos, de BL Corredores de Seguros.

La volatilidad que se podría generar entre marzo y junio tendría un impacto en los resultados financieros de estas compañías, aunque la perspectiva es que en la segunda mitad del año el escenario sea más estable, comentó Edmundo Lizarzaburu, de la Universidad Esan.