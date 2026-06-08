Tras postergaciones para la integración total de las plazas, manifestó a Gestión que confía en que las operaciones conjuntas iniciarán en el 2027, y evaluó el impacto de los próximos relevos presidenciales en Colombia y Perú.

¿Qué es lo más próximo en el proceso de integración de nuam?

Estamos preparando la adopción en Chile de la nueva plataforma de negociación (similar a la que recientemente se lanzó en Perú). Eso debería suceder a finales de este mes. En ese momento, tendremos a los tres países de nuam con el mismo reglamento de renta variable y con la misma tecnología operando (la misma plataforma de negociación).

Pero las operaciones conjuntas (integradas) requieren de una aprobación regulatoria adicional.

¿Qué se trabaja en la presente fase de la integración?

En esta etapa vamos a trabajar en la interoperabilidad de las cámaras. Eso significa asegurar que las operaciones de un corredor (Sociedad Agente de Bolsa o SAB) peruano en Chile o Colombia, por ejemplo, se van a poder compensar (verificar el cumplimiento de los pagos) en el otro mercado.

Eso es un tema bien importante porque si no hay esa seguridad, esa tranquilidad, de que el corredor peruano, o el corredor colombiano, le va a cumplir a la contraparte en el otro país, los reguladores no van a aprobar (la integración).

En la primera mitad del 2027, deberíamos estar ya en una situación donde los reguladores nos habiliten la operación cruzada entre los países (es decir, en ese momento un corredor peruano, va a poder adquirir una acción de la bolsa chilena o colombiana, por ejemplo).

nuam es el holding que integra a las bolsas de Perú, Chile y Colombia.

Desafío en Perú

En varias oportunidades se ha postergado la integración de las operaciones. ¿Qué garantiza que eso no volverá a pasar?

Lo primero es que son procesos bien complejos y graduales. La buena noticia es que ya existen fases avanzadas.

En ese sentido, en Perú el desafío es un poco mayor (en la medida que Colombia y Chile van un poco más adelante) porque todavía estamos pendientes de las normas habilitantes que permitan constituir la cámara de compensación. Nuam tiene el compromiso de las autoridades (peruanas), existe apoyo, y (desde el holding) estamos esperando que en el mes de junio exista un reglamento definitivo para habilitar esa infraestructura. Obviamente, si eso se retrasa, va a jugar en contra de finalizar este proceso (la integración).

¿A qué atribuye las anteriores postergaciones?

La tecnología no la hace solo nuam, sino de la mano de los clientes (las SAB) y debemos garantizar que las operaciones sean seguras.

Debemos ganar espacio entre las SAB para que (cada una de estas) den prioridad a la integración.

nuam quería salir “en producción” (desplegar la nueva plataforma) a finales del año pasado (en los tres países), pero los clientes no estaban listos. Y eso con razón porque hubo muchos problemas, muchas discusiones. Entonces, los clientes (SAB) se han tomado todo el primer semestre (del 2026) para estar listos (en su tecnología).

Son como sesenta y tantas SAB en los tres países y con sus propios proveedores de tecnología.

Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam exchange. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

Mensaje

¿Cuál es el principal desafío para lograr la integración?

El mayor temor que tengo para el logro del objetivo (la integración) es la implementación de la cámara de compensación en Perú. Sigue siendo un tema muy importante y que va a permitir que el país esté en igualdad de condiciones con Chile y Colombia.

Por eso yo quisiera resaltar el mensaje, al gobierno (peruano) saliente y al entrante: esto (la cámara de compensación) es un tema de seguridad del sistema financiero peruano.

Colombia y Perú tendrán cambio de gobierno este año. ¿Podría eso afectar el proceso de integración?

Creería que, independientemente del tema político, (nuam) debería ser una iniciativa que todos los gobiernos deberían abrazar.

Además, se trata de un proyecto para los próximos 50 años. Las coyunturas políticas y los gobiernos son de corto plazo y no deberían desviar el objetivo a mediano plazo.

Conversación

Lo pregunto porque en algún momento el superintendente financiero colombiano mostró sus reparos a la integración.

Siempre puede existir mayor o menor apoyo. Ahora, en el caso colombiano, (finalmente) logramos tener una conversación constructiva, y es lo que queremos en Perú.

Euronext, el modelo a seguir

Otros ejemplos de integración bursátil, similares a nuam, se encuentran en particular en Europa. Sin embargo, la diferencia es notoria porque en la Unión Europea funciona un solo regulador, un solo banco central, una sola moneda, y un solo proceso de liquidación y pagos, señaló Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.

Pero ese es el modelo a seguir, el Euronext, que agrupa a ocho mercados del viejo continente, o el Nasdaq Nordic, de los países escandinavos, expresó el ejecutivo.

“nuam es una propuesta completamente distinta, innovadora, y mucho más ambiciosa que el MILA (Mercado Integrado Latinoamericano, que agrupó a las bolsas de Chile, México, Colombia y Perú) ”, añadió el ejecutivo al enfatizar que “no existe posibilidad” de que se frustre un acuerdo para concretar la integración, pues todos los corredores bursátiles dependen de nuam.