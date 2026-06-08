El CEO de nuam exchange, Juan Pablo Córdoba, envió un mensaje al nuevo presidente que resulte electo en Perú. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
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Guillermo Westreicher Herrera
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nuam, el holding que agrupa a las bolsas de valores de Lima, Santiago y Bogotá, es un proyecto ambicioso de 50 años, resalta su CEO, Juan Pablo Córdoba, ¿qué próximo paso dará?

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