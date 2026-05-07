Rodolfo Taveira, director para Latinoamérica en Energía y Recursos Naturales de Oliver Wyman, un negocio de Marsh.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las decisiones de inversión en el Perú se están volviendo más exigentes, especialmente en sectores como minería y energía.

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