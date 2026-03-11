Los cambios introducen medidas que buscan agilizar los trámites y facilitar el acceso de empresas emisoras de valores al mercado de capitales, manifestó a Gestión Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors.

Entre estos destaca la eliminación del pago por derecho de trámite para las empresas mineras junior, una medida que podría reducir los costos asociados al ingreso y permanencia en el mercado bursátil, indicó.

El objetivo de estas modificaciones es facilitar el ingreso de más empresas mineras junior al mercado bursátil peruano, en un contexto marcado por altos precios internacionales de los minerales y mayores expectativas de inversión en el sector, dijo.

“La SMV y la bolsa de Lima no hacen esto porque les parezca buena idea, sino que seguramente han recibido input del mercado que les comenta sobre un apetito por listar estas acciones de mineras junior”, sostuvo.

Las mineras junior son compañías de menor tamaño que se encuentran en etapas iniciales o intermedias de exploración o producción, explicó.

En muchos casos, sus proyectos aún están en desarrollo y sus reservas tienen una vida útil menor a tres años, lo que las define como un segmento de mayor riesgo pero también con alto potencial de crecimiento, señaló el abogado.

Objetivo

Actualmente, según Castro, para que un valor pueda negociarse en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) debe cumplir con un doble proceso de registro: primero ante la SMV, que supervisa la información financiera y los hechos de importancia de las compañías; y luego ante el registro de valores de la propia bolsa, que permite su negociación en el mercado.

“En condiciones normales, el proceso de inscripción de una empresa en el Registro Público del Mercado de Valores puede tardar entre tres y cuatro meses. Sin embargo, en el caso de las mineras junior, el objetivo es que el trámite completo pueda concretarse en aproximadamente 30 días”, destacó.

Compras

Esta medida también abre la puerta a eventuales procesos de compra y venta de empresas mineras a través del mercado bursátil, lo que incluso puede ofrecer ventajas tributarias frente a operaciones privadas, sostuvo.

Las modificaciones también precisan los procedimientos operativos para la inscripción y exclusión automática de valores.

Mesa de partes virtual de la BVL.

Trámites digitales

La norma también habilita la presentación de expedientes tanto en formato físico como a través de la mesa de partes virtual de la bolsa.

Otro cambio relevante es el reconocimiento del uso de firmas electrónicas o digitales en los contratos de servicios que las empresas emisoras deben suscribir con la BVL y Cavali para la desmaterialización de valores.

Esto permitirá a los emisores gestionar los procesos de inscripción o exclusión mediante canales digitales, en línea con la tendencia de modernización administrativa del mercado de valores, resaltó Luis Miguel Garrido, asociado senior del área financiera y corporativa de Rubio Leguía Normand.

Los cambios van en línea con el proceso de estandarización que sigue la BVL con las plazas de Colombia y Chile para la integración de las bolsas, dijo.