Oro. Es uno de los objetivos de las junior, empresas que entrañan mayor riesgo pero también alto potencial de crecimiento. Foto: GEC.
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) aprobó modificaciones al reglamento interno de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) con el objetivo de simplificar y modernizar los procedimientos de inscripción y exclusión de valores, especialmente para las empresas mineras del segmento junior.

