El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
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Redacción Gestión
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formen parte de las Fuerzas Armadas.

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, mediante una resolución, ratificó en gran parte el fallo que otra jueza de Washington dictó en marzo de 2025

El tribunal precisó en su decisión que “la política militar es arbitraria y está impulsada por animosidad”.

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El 27 de enero de 2025, una semana después de llegar por segunda vez a la Casa Blanca,

La orden señalaba que identificarse con un género distinto del sexo asignado al nacer “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal”.

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El Tribunal Supremo permitió que el Gobierno de Trump aplicara la orden ejecutiva que excluye a personas transgénero de las filas militares mientras se deciden los recursos en tribunales inferiores, pero aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto y la constitucionalidad o no de la medida.

Por lo tanto, la decisión no cierra el debate jurídico y solo es un paso más en la batalla legal que asociaciones de derechos humanos iniciaron tras conocerse la prohibición de la Casa Blanca.

Elaborado con información de EFE.

El tribunal precisó en su decisión que “la política militar es arbitraria y está impulsada por animosidad”. (Foto: Getty Images)
El tribunal precisó en su decisión que “la política militar es arbitraria y está impulsada por animosidad”. (Foto: Getty Images)

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