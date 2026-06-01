El TLC entre Perú y Guatemala se suscribió el 6 de diciembre de 2011. Desde 2024 retomaron las negociaciones. Foto: Mincetur
El TLC entre Perú y Guatemala se suscribió el 6 de diciembre de 2011. Desde 2024 retomaron las negociaciones. Foto: Mincetur
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Redacción Gestión
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, lo que representa un paso decisivo para la próxima entrada en vigencia de este acuerdo bilateral.

José Reyes, ministro de Comercio Exterior y Turismo, informó que la culminación de este proceso es un hito en la relación de ambos países, y se traducirá en

“Con estos instrumentos, una vez entren en vigencia, consolidamos un marco jurídico bilateral moderno y previsible, que brindará mayor seguridad a los operadores económicos y generará nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y la cooperación”, indicó el funcionario.

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Reyes enfatizó que y su protocolo.

De esa manera, se propiciará la apertura de mercados, reglas claras, seguridad jurídica y beneficios mutuos entre ambas economías.

para que más empresas, especialmente las pequeñas y medianas, accedan a mercados internacionales.

Guatemala es el tercer socio comercial de Perú en Centroamérica. Foto: Andina
Guatemala es el tercer socio comercial de Perú en Centroamérica. Foto: Andina

Importancia de Guatemala en el comercio peruano

En 2025 el comercio entre Perú y Guatemala ascendió a US$ 206 millones, lo que lo convirtió en el tercer socio de Centroamérica, después de Panamá y Costa Rica.

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El ministro Reyes precisó que las exportaciones peruanas a Guatemala subieron a US$ 132 millones en 2025 con productos como uvas, mandarinas, productos químicos y farmacéuticos, láminas y tiras de plástico, zinc y lubricantes.

Mientras que desde Guatemala, el mercado peruano importó principalmente azúcar.

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