Perú y Guatemala ratificaron su tratado de libre comercio (TLC) y su protocolo, lo que representa un paso decisivo para la próxima entrada en vigencia de este acuerdo bilateral.
José Reyes, ministro de Comercio Exterior y Turismo, informó que la culminación de este proceso es un hito en la relación de ambos países, y se traducirá en un marco jurídico moderno y previsible para los operadores económicos.
“Con estos instrumentos, una vez entren en vigencia, consolidamos un marco jurídico bilateral moderno y previsible, que brindará mayor seguridad a los operadores económicos y generará nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y la cooperación”, indicó el funcionario.
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Reyes enfatizó que próximamente el Mincetur emitirá un decreto supremo de puesta en ejecución que permitirá la entrada en vigencia del TLC y su protocolo.
De esa manera, se propiciará la apertura de mercados, reglas claras, seguridad jurídica y beneficios mutuos entre ambas economías.
También se acortarán las barreras comerciales, se promoverán inversiones y se extenderán las oportunidades para que más empresas, especialmente las pequeñas y medianas, accedan a mercados internacionales.
Importancia de Guatemala en el comercio peruano
En 2025 el comercio entre Perú y Guatemala ascendió a US$ 206 millones, lo que lo convirtió en el tercer socio de Centroamérica, después de Panamá y Costa Rica.
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El ministro Reyes precisó que las exportaciones peruanas a Guatemala subieron a US$ 132 millones en 2025 con productos como uvas, mandarinas, productos químicos y farmacéuticos, láminas y tiras de plástico, zinc y lubricantes.
Mientras que desde Guatemala, el mercado peruano importó principalmente azúcar.