¿Perú aprovecha todos sus TLC? (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, informó que Perú y Marruecos acordaron formar un grupo de trabajo bilateral para elaborar un estudio de factibilidad de cara a un posible

Cada nación fijará puntos de coordinación

Según el titular del Mincetur, la diversificación de mercados es vital para el crecimiento sostenido de las exportaciones peruanas.

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“Esta nueva etapa con Marruecos es parte de la estrategia del sector, orientada a fortalecer nuestra presencia en nuevos mercados. En esa línea, también se encuentra en marcha la negociación de un acuerdo comercial con los Emiratos Árabes Unidos“, apuntó.

Grupo de trabajo bilateral evaluará las condiciones para formar un TLC entre Perú y Marruecos. Foto: Mincetur
Grupo de trabajo bilateral evaluará las condiciones para formar un TLC entre Perú y Marruecos. Foto: Mincetur

El ministro Reyes aclaró que en 2025 Marruecos fue el tercer socio comercial más destacado del África para nuestro país, con un intercambio bilateral cercano a los US$ 100 millones.

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Solo en ese periodo, los despachos peruanos a Marruecos totalizaron más de US$ 20 millones —75% más que en 2024— debido a las mayores ventas de pota, óxido de zinc, palta fresca, mango, castañas, colorantes naturales, entre otros. En enero del corriente han alcanzado cerca de US$ 3 millones.

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