El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que Perú y Tailandia han logrado un cierre sustancial en la negociación para un Acuerdo Comercial Integral entre ambos países, acercando así la conclusión de este nuevo TLC para el país.

El cierre sustancial de la negociación significa que ambos países han llegado a un consenso en los temas más complejos de la negociación, quedando pendientes cuestiones técnicas menores que no impedirán su próxima suscripción.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, señalí que Tailandia es un mercado con un gran potencial para continuar incrementando la presencia de productos peruanos, al representar más de 70 millones de potenciales consumidores.

“Con este TLC integral, también estamos ampliando nuestros compromisos en áreas como el comercio de servicios, la cooperación y la facilitación del comercio” destacó.

Este anuncio es resultado de la reunión sostenida entre la ministra Mera y la ministra de Comercio de Tailandia, Suphajee Suthumpun, durante la Reunión de Líderes de APEC Corea 2025.

Tras finalizar los aspectos pendientes, ambos países tienen la disposición de proceder con la revisión legal en inglés, español y tailandés, con miras a facilitar la firma y posterior entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Tailandia.

El Acuerdo Comercial incluirá temas como acceso a mercados, reglas de origen, asuntos legales e institucionales, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, competencia, entrada temporal de personas de negocios y comercio de servicios.

Exportaciones peruana a Tailandia

Cabe resaltar que Tailandia es la segunda economía más grande del Sudeste Asiático, y la novena economía de Asia.

Entre enero y octubre del 2025, las exportaciones peruanas a este mercado han sumado US$ 92 millones, destacando el incremento de productos como pota (+120%), arándanos (61%), colorantes naturales (+86%), y cobre (+22%). También se envían productos como zinc, uvas, paltas, castañas y quinua. Por otro lado, Tailandia es el 1er proveedor de lavadoras y conservas de atún en el Perú.

Relación Perú - Tailandia

La relación comercial entre Perú y Tailandia se basa en un protocolo vigente desde 2011, actualizado en 2023, que solo abarca el comercio de mercancías. En 2013 se intentó negociar un TLC más amplio, pero no llegó a concretarse. En 2025, se reiniciaron las negociaciones, llevándose a cabo dos rondas.