Hong Kong: exportaciones peruanas caen y TLC se perfila como clave para el repunte. | Foto: EFE.
Hong Kong: exportaciones peruanas caen y TLC se perfila como clave para el repunte. | Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Entre enero y septiembre de este año, los despachos sumaron US$ 177 millones, lo que representa una caída de 26.3% frente al mismo periodo del 2024, cuando alcanzaron los US$ 240 millones, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Ante este retroceso, los exportadores nacionales mantienen expectativas en torno a la próxima entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Hong Kong, firmado el 15 de noviembre de 2024, cuyo proceso de implementación aún está pendiente.

.

Asimismo, se prevé un impulso a la inversión de capitales de Hong Kong en el Perú, principalmente en el ámbito financiero, fortaleciendo la integración económica bilateral.

LEA TAMBIÉN: Adex propone reunión con nuevos ministros de Economía, Producción y Mincetur

Un mercado estratégico en Asia

El TLC Perú–Hong Kong comprende 14 capítulos, que abordan temas como acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio de servicios, comercio electrónico, inversión, cooperación y facilitación del comercio, entre otros.

Hong Kong es considerada una de las economías más abiertas del mundo y un centro financiero global, con una población de alto poder adquisitivo y una marcada preferencia por productos premium y de calidad, así como una creciente demanda por alimentos saludables, orgánicos y funcionales.

Además, cuenta con una infraestructura logística altamente eficiente, que lo convierte en un punto estratégico de redistribución hacia otros mercados asiáticos.

Durante el 2024, Hong Kong se posicionó como el 14° destino de la oferta peruana con valor agregado, concentrando el 1.5% del total exportado. El 69% de los envíos correspondió al sector agro (tradicional y no tradicional), seguido por el sector pesquero con 13% y el industrial con 8%, entre otros.

LEA TAMBIÉN: Perú suscribirá pronto TLC con India, Uruguay y El Salvador, anuncia Dina Boluarte

Comportamiento de las exportaciones en 2025

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, entre enero y septiembre del 2025 las exportaciones peruanas hacia Hong Kong alcanzaron los US$ 177 millones, con desempeños diferenciados entre los envíos tradicionales y no tradicionales.

Los productos tradicionales sumaron US$ 78 millones 280 mil y registraron un crecimiento de 3.3%, impulsado principalmente por los mayores despachos del sector minero, especialmente cobre y estaño, así como por la pesca primaria, destacando la harina de pescado.

En contraste, los productos no tradicionales totalizaron US$ 98 millones 726 mil, reflejando una caída de 39.9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Dentro de este grupo, la agroindustria continuó siendo el principal sector exportador, con US$ 65 millones 448 mil, aunque con una contracción de 52.2%. Pese a ello, concentró el 37% del total exportado, sustentado en envíos de uvas, arándanos y paltas.

A mayor distancia se ubicaron la siderometalurgia, con despachos por US$ 8 millones 979 mil, seguida del rubro varios con US$ 6 millones 862 mil, la pesca y acuicultura con US$ 6 millones 820 mil, las confecciones con US$ 6 millones 580 mil y la metalmecánica con US$ 2 millones.

También se registraron envíos de los sectores químico, textil y minería no metálica, que completaron la canasta exportadora hacia ese mercado.

LEA TAMBIÉN: Perú negocia con Estados Unidos que se vuelva a los términos del TLC ante la llegada de aranceles

TE PUEDE INTERESAR

Aranceles de Trump no afectaron a empresarios peruanos en 2025, ¿golpe será en 2026?
Culminó primera negociación con Emiratos Árabes Unidos: así avanza el acuerdo comercial
Embajadora de Australia en Perú destaca récords en comercio, interés en minería y el surf

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.