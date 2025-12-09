Las exportaciones peruanas hacia Hong Kong continúan sin recuperar la senda de crecimiento. Entre enero y septiembre de este año, los despachos sumaron US$ 177 millones, lo que representa una caída de 26.3% frente al mismo periodo del 2024, cuando alcanzaron los US$ 240 millones, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Ante este retroceso, los exportadores nacionales mantienen expectativas en torno a la próxima entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Hong Kong, firmado el 15 de noviembre de 2024, cuyo proceso de implementación aún está pendiente.

Según ADEX, la aplicación efectiva del acuerdo permitirá la eliminación de aranceles, así como la exportación de servicios sin necesidad de presencia física en territorio hongkonés, lo que beneficiaría especialmente a sectores como tecnología, consultoría y desarrollo de software.

Asimismo, se prevé un impulso a la inversión de capitales de Hong Kong en el Perú, principalmente en el ámbito financiero, fortaleciendo la integración económica bilateral.

Un mercado estratégico en Asia

El TLC Perú–Hong Kong comprende 14 capítulos, que abordan temas como acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio de servicios, comercio electrónico, inversión, cooperación y facilitación del comercio, entre otros.

Hong Kong es considerada una de las economías más abiertas del mundo y un centro financiero global, con una población de alto poder adquisitivo y una marcada preferencia por productos premium y de calidad, así como una creciente demanda por alimentos saludables, orgánicos y funcionales.

Además, cuenta con una infraestructura logística altamente eficiente, que lo convierte en un punto estratégico de redistribución hacia otros mercados asiáticos.

Durante el 2024, Hong Kong se posicionó como el 14° destino de la oferta peruana con valor agregado, concentrando el 1.5% del total exportado. El 69% de los envíos correspondió al sector agro (tradicional y no tradicional), seguido por el sector pesquero con 13% y el industrial con 8%, entre otros.

Comportamiento de las exportaciones en 2025

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, entre enero y septiembre del 2025 las exportaciones peruanas hacia Hong Kong alcanzaron los US$ 177 millones, con desempeños diferenciados entre los envíos tradicionales y no tradicionales.

Los productos tradicionales sumaron US$ 78 millones 280 mil y registraron un crecimiento de 3.3%, impulsado principalmente por los mayores despachos del sector minero, especialmente cobre y estaño, así como por la pesca primaria, destacando la harina de pescado.

En contraste, los productos no tradicionales totalizaron US$ 98 millones 726 mil, reflejando una caída de 39.9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Dentro de este grupo, la agroindustria continuó siendo el principal sector exportador, con US$ 65 millones 448 mil, aunque con una contracción de 52.2%. Pese a ello, concentró el 37% del total exportado, sustentado en envíos de uvas, arándanos y paltas.

A mayor distancia se ubicaron la siderometalurgia, con despachos por US$ 8 millones 979 mil, seguida del rubro varios con US$ 6 millones 862 mil, la pesca y acuicultura con US$ 6 millones 820 mil, las confecciones con US$ 6 millones 580 mil y la metalmecánica con US$ 2 millones.

También se registraron envíos de los sectores químico, textil y minería no metálica, que completaron la canasta exportadora hacia ese mercado.

LEA TAMBIÉN: Perú negocia con Estados Unidos que se vuelva a los términos del TLC ante la llegada de aranceles