El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que, de manera oficial, han arrancado las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) con Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La cartera informó lo anterior debido a que ya se realizó la Primera Ronda de Negociación que se llevó a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2025, en formato virtual. Este proceso constituye un paso clave para profundizar la relación comercial con uno de los mercados más dinámicos y de mayor poder adquisitivo del Medio Oriente, destacaron.

Según el ministerio, en la primera ronda sesionaron los grupos de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Cooperación, Contratación Pública y Asuntos Legales e Institucionales.

Otros grupos, como Comercio de Servicios, Inversión y Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio sesionarán durante el resto del mes de diciembre de manera virtual.

“El CEPA entre Perú y EAU contempla un acuerdo amplio y moderno, que apunta a fortalecer la competitividad del Perú en un mercado donde productos como frutas frescas, granos andinos, café y otros bienes con valor agregado tienen un alto potencial de crecimiento” resaltó la titular del Mincetur, Teresa Mera.

Actualmente, los productos peruanos enfrentan aranceles de hasta 14.5% al ingresar a EAU. Para el sector agrícola, estos niveles podrían llegar hasta 25.6%.

“Estamos consolidando la política de apertura comercial peruana, sumando un socio estratégico en el Medio Oriente, una región con la cual el Perú aún no cuenta con acuerdos comerciales preferenciales” añadió la ministra Mera.

En 2024, las exportaciones peruanas hacia EAU alcanzaron los US$ 1,940 millones, con una participación importante del sector agropecuario. Entre enero y setiembre del 2025, los envíos peruanos a este mercado han sumado US$ 2,245 millones.

Si bien la mayor parte corresponde a oro (US$ 2,221 millones), también se exportan productos como granada, arándanos, colorantes naturales, mango, quinua, habas y castañas.

Además de impulsar el comercio, el CEPA abre la puerta para atraer mayor inversión emiratí en sectores clave como infraestructura, energías renovables, turismo e innovación tecnológica.