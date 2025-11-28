El Mincetur resaltó que las ZEEP serán clave para diversificar las exportaciones peruanas al permitir que se instalen empresas transformadoras de productos. (Imagen: Andina)
El reglamento de la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) será prepublicado durante el presente mes de diciembre, afirmó la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Teresa Mera.

