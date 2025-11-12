Durante una presentación en el Foro Internacional de Zonas Económicas Especiales, la ministra precisó que este año pasaríamos de tener 23 a 25 acuerdos comerciales.

“Este año pueden ser 25 (acuerdos comerciales). Estamos casi listos para poner en vigencia los acuerdos comerciales con Guatemala y con Hong Kong”, comentó.

La titular del Mincetur también detalló que el acuerdo con Indonesia que se suscribió hace unos meses debe estar entrando en vigencia en el primer semestre del próximo año.

Asimismo, recordó que el país iniciará negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos durante la primera semana de diciembre, mientras continúa el proceso con la India.

En el ámbito regional, se han retomado las conversaciones con Uruguay con el fin de fortalecer el Acuerdo de Complementación Económica.

Pendiente reglamento de ZEEP

Por otro lado, la ministra resaltó que la nueva Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) será una pieza clave para impulsar al Perú como un eje de desarrollo regional.

En ese sentido, indicó que el reglamento será crucial para que la ley entre en plena vigencia y se pueda empezar en el 2026. Una vez que la reglamentación sea aprobada, indicó que Mincetur se enfocará en la promoción de la ley para atraer inversión extranjera y trabajar con otros elementos para complementarla.

“Necesitamos puertos, embarcaderos, y también normas para el tránsito fluvial. Entonces, todas esas cosas las venimos trabajando justamente con miras para que el desarrollo sea integral, que este proceso de crecimiento venga acompañado de todas las medidas que son necesarias con esta ley de zonas económicas especiales”, refirió.

La titular del Mincetur añadió que una de las recientes medidas que se han tomado en ese sentido es la aprobación para la ampliación del puerto de Matarani.