Teresa Mera, ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Foto: Difusión.
Más allá del TLC, el reto está en destrabar la logística. El Perú se encuentra avanzando en la diversificación de mercados con la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) integral con Tailandia y un Memorandum de Entendimiento (MOU) con Filipinas. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, detalló a Gestión los avances y los retos que enfrenta el país, en particular en materia logística.

