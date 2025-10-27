Talma —empresa peruana del Grupo Sandoval especializada en servicios aeroportuarios y logísticos, con presencia en México, Ecuador y Colombia— adjudicó la operación de los servicios de carga y rampa para Sunrise Airlines en el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Los vuelos de Sunrise Airlines, gestionados en coordinación con Luftcargo —su General Sales Agent (GSA) y socio comercial de Talma desde hace más de 30 años—, conectan Miami y Lima con una frecuencia de dos veces por semana. Estas rutas fortalecen el intercambio comercial y logístico entre el Perú y los Estados Unidos.

El servicio de rampa brindado por Talma incluye la atención integral de las aeronaves en la plataforma aeroportuaria, desde su llegada hasta su salida. Las labores comprenden el parqueo, la carga y descarga, la limpieza de cabina y los servicios auxiliares en tierra, ejecutados bajo altos estándares de seguridad y eficiencia operativa.

Por su parte, el servicio de carga abarca la gestión integral de las operaciones aéreas de Sunrise Airlines en Lima, con procesos para carga general, productos perecederos, mercancías peligrosas, carga valorada y envíos con temperatura controlada, tanto en importación como en exportación. Estas operaciones se sustentan en infraestructura moderna, almacenes refrigerados y equipos de última generación.

“Estamos muy satisfechos con esta nueva incorporación. Nuestra sólida posición financiera, experiencia comprobada y trayectoria como líderes en el sector aeroportuario fueron determinantes para obtener esta adjudicación. Sunrise Airlines se suma así a nuestro portafolio de clientes que confían en Talma para sus operaciones en el Perú”, señaló Edgardo Carbonel, gerente general de Talma Perú.

(Foto: GEC)

Balance de Talma en 2025

En sú última entrevista brindada a este medio, Arturo Cassinelli, gerente general corporativo, y Edgardo Carbonel, gerente general de Talma en Perú, comentaron que el balance del 2025 es alentador. “Ha sido un año positivo en los países donde tenemos presencia. Estamos cumpliendo nuestros presupuestos, ganando nuevas cuentas y posicionándonos como líderes en un nuevo rubro: la carga de e-commerce, tanto en México como en Perú”, señaló Cassinelli.

En México, explicó que Talma ya maneja casi todos los aviones cargueros que llegan desde China al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Ciudad de México. En Colombia, el desempeño también ha sido sólido. “Ahí tenemos el negocio de rampa, con una operación bastante grande que puede llegar a atender entre 620 y 660 vuelos diarios, según la estacionalidad. Es nuestra operación con más colaboradores, en total más de 5,000 personas”, precisó.

Ecuador, añadió, también ha mantenido un buen desempeño este año. Respecto a Perú, Cassinelli recordó que el principal desafío fue la mudanza al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, una transición que demandó fuertes inversiones. “Talma ha invertido más de US$ 30 millones en equipamiento, infraestructura, talleres y oficinas. Fue un desafío operacional muy grande: el 1 de junio movimos 60 aviones en vacío y dedicamos más de 20,000 horas de capacitación para que nuestros colaboradores pudieran operar en un entorno nuevo”, explicó.

Con este balance, Talma mantiene su objetivo de expandir su presencia regional. Cassinelli subrayó que la búsqueda de oportunidades es parte de la identidad de la compañía, que ya genera más de la mitad de sus ingresos fuera del Perú, lo que contribuye a diversificar riesgos.

Actualmente, Talma avanza en su propósito de ingresar a Argentina y Chile, aunque los plazos dependen de los procesos regulatorios y electorales en esos países. “Estamos esperando los resultados de las elecciones (legislativas) en Argentina y seguimos participando en licitaciones en Chile. En México, además de la operación de carga, buscamos utilizar esta plataforma para otros negocios y estamos desarrollando un proyecto de rampa”, explicó.