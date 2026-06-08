“Bajo la batuta de Clear Channel, la empresa tenía la intención de vender todas sus operaciones en Latinoamérica y la velocidad y el apetito de crecimiento en la región se había limitado a prepararse para la venta. No había quizás la velocidad ni la agresividad que ahora notamos de la nueva administración”, señaló el ejecutivo.

El cambio de administración se reflejó en los números del primer trimestre. “Estamos creciendo a ritmo de doble dígito versus el mismo periodo del 2025 a nivel de ingresos, pero la diferencia importante es que a nivel de EBITDA hemos prácticamente duplicado lo que teníamos en el trimestre anterior”, precisó van Ginhoven.

El ejecutivo atribuyó ese desempeño a varios factores. “Se debe a gestión de gastos. Hubo una reestructuración de la compañía prácticamente a los meses de haber sido adquiridos por Global, pero mucho del resultado se explica por una mayor agresividad comercial y un mayor foco en colocar aquellos productos que son más rentables, sacando provecho al inventario donde había más rentabilidad”, indicó.

Patrick van Ginhoven, gerente general de Global Vía Pública en Perú.

Global Vía Pública: lo tradicional manda y la diversificación marca su plan en Perú

En el mercado peruano, la demanda viene inclinándose hacia los formatos tradicionales antes que a los digitales. “En los dos últimos años, y quizás tres, hay una clara tendencia de los anunciantes de irse del formato digital. Lo tradicional, que es lo impreso en lonas, banderolas o coronas en los edificios, ha sido lo más demandado”, explicó el ejecutivo.

La compañía supo capitalizar esa tendencia gracias a su amplia gama de soportes. “Tenemos un abanico de elementos publicitarios en la calle que cubre todo, desde digital a mobiliario urbano. No hemos priorizado tanto las inversiones en elementos digitales porque la demanda viene por el otro lado”, agregó.

Un área clave de crecimiento han sido los proyectos especiales: “Nos ha generado ingresos no solo por el alquiler de los elementos, sino por las producciones que los anunciantes nos encargan. Ahí ha habido un crecimiento por encima del promedio”.

Como parte de su estrategia de diversificación, la compañía lanzó hace meses Táctica OOH. “Es todo lo que se puede hacer aprovechando nuestras capacidades en creatividad e innovación fuera de nuestros elementos publicitarios. Está más asociado a generar experiencias para los consumidores de nuestros anunciantes”, explicó el gerente general, quien precisó que la unidad lleva apenas tres o cuatro meses de operación y ya muestra buenos resultados.

A esta apuesta se suman otras unidades inspiradas en el modelo regional del grupo. “Tenemos Intercanje, que trabaja en el mundo de los canjes publicitarios, algo que estamos recién evaluando empezar en Perú. Y hay una tercera división que se llama Sercom (unidad operativa y de infraestructura urbana), un poco más lejana del negocio publicitario, que también estamos en proceso de armar, pero que todavía no ha nacido al 100%”, detalló van Ginhoven.

A mediados del año pasado, Global Vía Pública lanzó en Perú una nueva unidad de negocios, Táctica OOH, especializada en proyectos especiales de Out-of-Home (OOH) e integraciones Below-the-Line (BTL).

Elecciones y Mundial: un año atípico para la publicidad exterior

Sobre la coyuntura, el ejecutivo destacó que, contra todo pronóstico, el año electoral no ha golpeado la inversión publicitaria. “En elecciones anteriores siempre notábamos que esto nos iba a golpear. Este año, a nivel de la primera vuelta, eso no ha sucedido. No hemos tenido impacto alguno, de hecho hemos crecido. No vemos retiro de campañas ni postergaciones, lo cual es atípico”, afirmó, aunque advirtió que lo que ocurra después del balotaje del 7 de junio es más difícil de predecir.

El Mundial, en cambio, ha tenido un comportamiento inesperadamente bajo. “El hecho de que Perú no vaya no ayuda, pero no estamos viendo mayor activación de campañas mundialistas”, reconoció. El ejecutivo atribuyó parte de esa cautela al calendario: “El Mundial arranca el 11 de junio y las elecciones son el 7 de junio. Los anunciantes evitan estar en esa parte electoral. El ciclo de noticias y el interés de la gente va a estar en las elecciones”. Pese a ello, la firma mantiene vigentes sus paquetes mundialistas a la espera de que las activaciones se den una vez iniciado el torneo.

El Mundial de la FIFA 2026 impulsará más de US$ 10,500 millones en inversión publicitaria adicional a nivel global, según WARC.

Más allá del contexto mundialista y electoral, el mercado tiene un crecimiento de fondo que sostiene el optimismo de la compañía.

En el Perú, la inversión en publicidad en vía pública alcanzó los US$ 72 millones en 2024, según el estudio anual de la Asociación de Agencias de Medios. Pero el dato que más destaca el ejecutivo es el del salto en participación. “En 2024, la publicidad exterior tenía el 13.6% de la inversión publicitaria del mercado; en 2025 cerró en 16.4%. Es un récord absoluto, nunca he visto una cifra tan alta. Es el único medio tradicional que sigue creciendo a doble dígito”, afirmó.

De cara a este año, las proyecciones son optimistas. “Tomando como base los US$ 72 millones de ese estudio, creo que podríamos estar llegando a los US$ 100 millones en 2026”, proyectó van Ginhoven.

Más datos sobre Global Vía Pública

Liderazgo. La compañía atiende a casi 400 clientes anuales y mantiene su posición de líder del mercado de publicidad exterior en el Perú.

La compañía atiende a casi 400 clientes anuales y mantiene su posición de líder del mercado de publicidad exterior en el Perú. Categorías. Sus principales anunciantes son telecomunicaciones, consumo masivo, banca y finanzas, a los que se sumaron con fuerza las apuestas y los servicios de streaming en los últimos años.

Sus principales anunciantes son telecomunicaciones, consumo masivo, banca y finanzas, a los que se sumaron con fuerza las apuestas y los servicios de streaming en los últimos años. Inversiones. La firma tiene una cartera base de 15 proyectos en Perú —la mayoría vinculados a publicidad exterior—, de los cuales 7 u 8 ya están encaminados en CAPEX para este año, con respaldo regional del grupo.

La firma tiene una cartera base de 15 proyectos en Perú —la mayoría vinculados a publicidad exterior—, de los cuales 7 u 8 ya están encaminados en CAPEX para este año, con respaldo regional del grupo. Meta de ingresos. El objetivo es un crecimiento de doble dígito, por encima del 10%, que la compañía espera superar con los nuevos proyectos que incorpore durante el año.