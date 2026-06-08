Global Vía Pública, holding regional de medios Out Of Home (OOH) con operaciones en Argentina, Chile, Perú, Uruguay y México, cerró 2025 con una mejora interanual de ingresos y resultados de doble dígito. (Foto: Global Vía Pública)
Global Vía Pública, holding regional de medios Out Of Home (OOH) con operaciones en Argentina, Chile, Perú, Uruguay y México, cerró 2025 con una mejora interanual de ingresos y resultados de doble dígito. (Foto: Global Vía Pública)
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Edgar Velito
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Tras la adquisición de las operaciones de la estadounidense Clear Channel Outdoors Holdings en la región (México, Perú y Chile) en febrero de 2025 por parte la firma del mismo país Global Media US LLC, bajo el nombre comercial de Global Vía Pública, la compañía dio un giro a su operación local. En conversación con Gestión, Patrick van Ginhoven, gerente general de Global Vía Pública en Perú, detalló los resultados del primer trimestre de 2026, el avance de sus nuevas unidades de negocio y su lectura sobre el mercado de publicidad exterior (OOH) en un año marcado por las elecciones y el Mundial.

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