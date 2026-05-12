Giancarlo Villacorta, gerente general de la empresa, explicó que el crecimiento reciente de JMT Outdoors ha estado impulsado por su despliegue a nivel nacional y una mayor presencia de coronas techeras de hasta vista cuádruple y banderolas en los laterales de los edificios. Así, en los últimos meses han instalado 28 nuevos elementos disruptivos.

Ahora bien, el despliegue se refleja en su desempeño. Teniendo como base el año 2023, tras la reactivación pospandemia, el consumo publicitario fue de casi S/ 40 millones y subió un 13% a S/ 45 millones en 2024, para luego registrar un avance de 23% cuando llegó a los S/ 55 millones en 2025. Al cierre de abril de 2026, ha alcanzado el 50% de su meta anual de S/ 80 millones, un indicador alentador que anticipa un desempeño en línea con el del año previo.

En paralelo, la compañía también muestra una evolución en sus niveles de facturación. En el 2024 registró ingresos por S/ 37 millones, que ascendieron a S/ 50 millones en el 2025, mientras que para el 2026 apunta a alcanzar al menos S/ 75 millones.

“Hemos crecido en Arequipa y Cusco y seguimos el proceso de digitalización y expansión en Huancayo, Chiclayo, Piura y Trujillo”, señaló Villacorta. “Nuestro principal foco es llevar lo espectacular e icónico de Lima y provincias”.

Giancarlo Villacorta, gerente general de JMT Outdoors. (Foto: JMT Outdoors)

A partir de ello, durante este año planear ampliar su presencia en Iquitos, Tarapoto y Pucallpa, donde los nuevos centros comerciales, empresariales y educativos se prestan para el despliegue de nuevos elementos. La estrategia se replica en Lima, en zonas de alto flujo como la Av. Morales Duárez hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la intersección de la Av. Habich, Evitamiento y el Óvalo Gutiérrez.

“Miraflores y las periferias de Lima son los distritos principales”, resaltó.

El primero por un convenio suscrito en el 2025, que permitió reforzar su presencia en un distrito clave para anunciantes de segmentos A y B; y el segundo por la demanda de formatos de impacto medio, en contraste con paneles tradicionales como minipolares, unipolares y pantallas, en distritos como San Martín de Porres y Los Olivos, con elevada circulación peatonal y vehicular.

Elecciones y mundial 2026 impulsan demanda publicitaria

En un contexto de alta saturación visual por las campañas electorales, donde la publicidad política incrementa la ocupación de espacios —principalmente en formatos de frecuencia como minipolares y unipolares—, la diferencia está en la elección de soportes y en la gestión de contenidos: mientras las marcas corporativas priorizan elementos icónicos de mayor impacto, en digital se alternan los artes entre campañas políticas y comerciales.

JMT Outdoors se apoya en un inventario amplio —con más de 800 caras estáticas y cerca de 800 espacios digitales—, así como en herramientas de medición de audiencia, impactos y frecuencias, lo que permite gestionar la convivencia de ambas campañas en un mismo entorno.

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Además, a diferencia de otros operadores con mayor exposición estacional —como aquellos concentrados en zonas de playa—, la empresa cuenta con una distribución homogénea de sus activos a nivel nacional, lo que le permite concentrar su mayor dinamismo en el tercer y cuarto trimestre del año . En ese periodo confluyen las campañas de fin de año —especialmente la navideña— con los procesos electorales subnacionales, generando un impulso adicional en la demanda.

“Las campañas políticas nos generan un ingreso adicional que puede aportar entre 6% y 8% a la meta anual”, comentó Villacorta.

De forma complementaria, el Mundial 2026 comienza a activar nuevas dinámicas en la demanda publicitaria, con el ingreso de campañas asociadas principalmente a casas de apuestas, marcas deportivas e hidratantes, que buscan posicionarse en zonas cercanas a estadios y espacios vinculados al consumo deportivo.

JMT Outdoors reportó que el movimiento se intensificó tras el fin de la campaña electoral —alrededor del 10 y 11 de abril—, cuando se liberó inventario previamente ocupado por pauta política y se abrió espacio para el despliegue de campañas comerciales enfocadas en el evento global.

Mundial 2026 activa nuevas campañas de casas de apuestas, marcas deportivas e hidratantes. (Foto: AFP)

La empresa ha estructurado paquetes específicos para anunciantes interesados en capitalizar el entorno mundialista, algunos de los cuales ya se encuentran en proceso de cierre. Entre las estrategias destaca la presencia en ubicaciones de alto tráfico vinculadas al fútbol local, donde marcas como casas de apuestas mantienen una exposición constante incluso fuera de torneos internacionales, y donde ahora se suma una mayor presión publicitaria por el Mundial.

Si bien el impacto final aún no está definido, Villacorta informó que J MT Outdoors ya registra el ingreso de campañas vinculadas al Mundial 2026 y prevé un aporte adicional a la inversión del año de alrededor de S/ 1 millón .

“¿Cuánto podría pesar en la inversión total la campaña del Mundial 2026? Podría ser alrededor de S/ 1 millón; es un monto interesante”, estimó.

Cabe mencionar que JMT Outdoors opera en un mercado de publicidad exterior que bordea los US$ 100 millones, dentro de una inversión publicitaria total cercana a los US$ 600 millones, según el barómetro de medios de la Asociación de Agencias de Medios. La compañía —que cerró el 2025 con ingresos por alrededor de S/ 55 millones— se posiciona entre los principales operadores del segmento.

Expansión internacional en pausa

A nivel internacional, JMT Outdoors ha ajustado su hoja de ruta y, por ahora, ha relegado la expansión de su negocio publicitario fuera del país para priorizar el mercado local, donde concentra su crecimiento en provincias y distritos clave de Lima.

Si bien evaluó oportunidades en Estados Unidos, así como en Bolivia y Ecuador, hoy su única iniciativa activa en el exterior es un proyecto inmobiliario en Florida, que a futuro podría articularse con publicidad exterior, mientras la firma se mantiene en una fase exploratoria sin despliegue operativo inmediato.

En esa línea, la empresa viene incorporando inteligencia artificial en sus procesos de diseño, análisis y gestión comercial, junto con el desarrollo de formatos especiales de gran tamaño con iluminación LED, troqueles y backlights, orientados a elevar el impacto visual.

En el frente digital, impulsa esquemas más dinámicos como la sincronización de pantallas, la activación de contenidos en tiempo real y el uso de sistemas CMS para automatizar la pauta y habilitar compras programáticas, integrando así sus pantallas a un ecosistema omnicanal que amplía el alcance y la segmentación de las campañas.