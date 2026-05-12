MT Outdoors acelera su expansión en provincias y formatos de alto impacto. (Foto: JMT Putdoors)
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Dax Canchari Reyes
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JMT Outdoors, firma peruana de publicidad exterior, opera en el mercado local desde hace dos décadas y compite con multinacionales como Global y JCDecaux. En un contexto de mayor demanda por campañas políticas y el Mundial 2026, la compañía se posiciona entre los principales operadores del segmento, apalancada en su expansión en provincias y el desarrollo de formatos de alto impacto. De cara a este año, proyecta mantener un crecimiento de doble dígito y planes que esboza para reforzar su presencia.

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