En una industria donde muchas agencias nacen y desaparecen en pocos años, cumplir una década representa un hito de consistencia y confianza. Ese es el caso de Izango 360, empresa peruana fundada en Iquitos que ha logrado posicionarse como una agencia BTL con cobertura nacional. Para José Manuel Sosa Canessa, fundador y gerente general, la historia de Izango comenzó en 2015 con una necesidad concreta: ofrecer un soporte real a las empresas que operaban fuera de Lima.

“No existía una agencia que fuera un verdadero aliado estratégico en la selva. Queríamos brindar la seriedad de Lima con el conocimiento local de nuestra región”, recuerda. Así nació una agencia que desde el inicio entendió las particularidades culturales, geográficas y logísticas del oriente peruano.

De Iquitos al Perú: crecimiento desde las regiones

El desarrollo de Izango 360 fue orgánico y guiado por la demanda. Sus primeros clientes —entre ellos Honda, Backus y Entel— encontraron en la agencia un socio confiable para ejecutar campañas en la selva, y pronto solicitaron su presencia en otras regiones. “Empezamos atendiendo Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Jaén, pero los mismos clientes nos pidieron llegar a Huancayo, Piura, Chiclayo o Arequipa. Así, fuimos expandiéndonos hasta lograr cobertura nacional”, comenta José Manuel Sosa.

Ese proceso no estuvo exento de retos. Cada región del Perú tiene una dinámica distinta, con públicos, tiempos y hábitos de consumo propios. “Adaptarse fue fundamental. Aprendimos a entender la idiosincrasia local para ofrecer campañas más efectivas”, explica. Hoy, Izango 360 cuenta con equipos operativos y supervisores locales en todas las principales ciudades del país, lo que les permite desplegar campañas simultáneas sin recurrir al envío de personal desde Lima.

Innovación tecnológica y mirada internacional

A lo largo de estos diez años, la agencia no solo ha crecido en territorio, sino también en tecnología y metodología. El uso de herramientas de geolocalización, reportes en tiempo real y renders 3D ha transformado su forma de trabajar, reduciendo tiempos y mejorando la comunicación con los clientes. “Podemos ejecutar una activación en Pucallpa y enviar los resultados a Lima en una hora. Eso genera confianza y transparencia”, resalta José Manuel Sosa.

Además, el equipo de Izango 360 se caracteriza por su diversidad profesional y constante capacitación. Cada 15 días realizan sesiones virtuales para desarrollar habilidades técnicas y blandas, mientras que dos veces al año reúnen a todo el personal de Lima y provincias para fortalecer la cultura organizacional. “La mayoría son jóvenes que ya traen el chip digital. Eso nos ha permitido adoptar nuevas tecnologías con rapidez”, afirma.

Consolidada en todo el país, la empresa ahora mira más allá de las fronteras. Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia son los próximos objetivos de expansión. En agosto de 2025, José Manuel Sosa inició las primeras coordinaciones en Santiago de Chile, y para 2026 proyectan concretar operaciones formales en la región. “Después de conquistar el Perú, queremos replicar nuestra metodología en mercados similares. Es el paso natural después de 10 años”, comenta.

A pesar del crecimiento, Izango 360 mantiene la misma esencia con la que empezó: la cercanía humana y la visión de trabajo conjunto con sus clientes. “Seguimos siendo una agencia provinciana con ambición nacional e internacional. Nunca perdemos de vista de dónde venimos”, concluye José Manuel Sosa.