Blend Digital, con más de 13 años en el mercado, se ha consolidado como una de las agencias pioneras en integrar creatividad, estrategia y tecnología en el Perú. Fundada por Arturo Cisneros junto a los hermanos Bravo, esta empresa nació con un enfoque comercial claro, pero no tardó en distinguirse por su capacidad de adaptación en un entorno digital cada vez más cambiante.

“Empezamos con otra marca y luego evolucionamos hacia Blend para atender directamente al mundo digital”, cuenta Arturo, actual CEO de la compañía. Desde sus inicios, el equipo ha buscado mantenerse actualizado, combinando herramientas con pensamiento crítico y la excelencia por encima de todo.

Con los años, la agencia ha experimentado transformaciones internas, incluyendo la salida de uno de sus fundadores, pero más allá de los cambios, Blend se ha mantenido firme en su objetivo: ofrecer soluciones que no solo funcionen, sino que también aporten valor real al cliente.

Tecnología con conciencia estratégica

Arturo comenta que uno de los temas más recurrentes en el negocio digital es el uso de inteligencia artificial (IA). Si bien reconoce que muchas herramientas pueden agilizar procesos y reducir costos, también es consciente de que la IA no sustituye el pensamiento humano. “No se trata de que la inteligencia lo haga mejor que yo. La inteligencia me ayuda a hacerlo mejor, que es diferente”, afirma. Para él, el verdadero reto está en saber elegir las herramientas adecuadas y comprender sus limitaciones.

Además, explica que no todas las IA hacen lo mismo. Saber cuál utilizar en cada contexto se ha vuelto una habilidad estratégica dentro de la agencia. “Hay que entrenarlas, adaptarlas. Y también hay costos asociados que los clientes no siempre comprenden”, comenta. Esa mirada crítica le permite a Blend usar la tecnología como aliada, y no como atajo a sus objetivos.

Formación del profesional, no un reemplazo con la IA

Para Arturo, el verdadero valor de una agencia radica en su talento humano. Si bien promueve la capacitación y uso de las nuevas tecnologías, enfatiza en que el objetivo no debe ser reemplazar a los profesionales, sino potenciar sus habilidades. “A los nuevos talentos les diría que se capaciten, que entiendan cómo funciona la tecnología, pero que no pierdan su criterio”, dice.

En un momento donde el mercado busca inmediatez y eficiencia, Blend apuesta por una combinación equilibrada: aprovechar los beneficios de la IA sin sacrificar la calidad del servicio. “El cliente puede decir: ‘lo hago con una herramienta gratuita’, pero nosotros sabemos cuándo eso no basta”, explica Arturo. Con esta filosofía, Blend se mantiene firme en su compromiso de ofrecer resultados con propósito, demostrando que, en el marketing del futuro, la inteligencia humana sigue siendo irremplazable.