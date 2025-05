Lo que comenzó como una pasión por la cultura urbana, terminó siendo el motor detrás de una agencia creativa con mucho potencial en el mercado. Christian, fundador y actual CEO de La Marka, recuerda haber iniciado hace más de una década organizando eventos de rap en una Lima donde esa escena aún no tenía visibilidad.

“Hace 10 o 12 años nadie hacía estos eventos, y luego se volvieron los más grandes del país, incluso durante la pandemia”, comenta Christian. En ese entonces, sin experiencia ni recursos, Christian reconoce que no aprovechó todo el potencial de sus primeros años, pero esta etapa le dejó una valiosa lección: atreverse a hacer cosas nuevas

Adaptarse, aprender y conectar con tu público

En un entorno donde las tendencias digitales cambian casi a diario, Christian tiene claro que no se puede competir si no se está aprendiendo constantemente. Uno de los pilares de La Marka es el aprendizaje continuo. “No se trata necesariamente de volver a la universidad, sino de seguir aprendiendo: cursos, diplomados, talleres, incluso fuera del país”, dice. Él mismo ha pasado por procesos de capacitación que luego ha aplicado en sus proyectos.

Pero el aprendizaje no se queda en lo técnico. Christian enfatiza también la importancia de observar qué consumen y cómo se expresan las nuevas generaciones. “A veces hay cosas que personalmente no me gustan, pero si funcionan en el mercado, hay que entender el por qué”, comenta. Aplicaciones como TikTok, el auge de plataformas de contenido corto, el lenguaje de los memes, las micro tendencias, todo eso forma parte del ecosistema que La Marka analiza para conectar con sus audiencias.

Esta capacidad de adaptación también se refleja en el tipo de experiencias que ofrece la agencia. Más allá de una campaña tradicional, La Marka se enfoca en crear espacios con valor cultural y emocional, donde los públicos no solo consumen un producto, sino que se sienten parte de una comunidad.

Una visión a futuro y liderazgo joven

Con apenas 29 años, Christian lidera un equipo que también es mayoritariamente joven. Este liderazgo generacional no solo imprime dinamismo a la empresa, sino que permite comprender de manera orgánica las necesidades de un consumidor que exige inmediatez, autenticidad y contenido relevante. “La Marka es el reflejo de una nueva forma de hacer empresa en Perú. Una empresa que no espera a que todo esté perfecto para empezar, sino que aprende mientras crea”, señala.

Para los próximos años, la agencia busca fortalecer su presencia nacional, expandir su cartera de servicios y seguir posicionándose como un referente en experiencias de marca que mezclan lo digital, lo cultural y lo humano en un contexto altamente competitivo.