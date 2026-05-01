La chilena Parque Arauco, uno de los operadores de centro comerciales más importantes del país, inició el 2026 con resultados positivos, impulsados por el desempeño de sus activos en la región y, en particular, en Perú. En el primer trimestre, la compañía reportó ingresos por US$ 112.3 millones, un crecimiento de 20.2% frente al mismo periodo del año anterior.

El resultado estuvo apoyado en la integración de activos clave en sus mercados, entre ellos Minka y Parque La Molina en Perú, que han fortalecido su portafolio en la región. En esa línea, el EBITDA creció 20.5% hasta los US$ 79.7 millones, con una ocupación de 95.4% en sus centros comerciales.

“Los resultados de este primer trimestre reafirman la solidez de nuestra estrategia y nuestra capacidad para capturar valor a través de una operación eficiente y la consolidación de activos estratégicos”, señaló el gerente corporativo de Administración y Finanzas de la empresa, Francisco Moyano, quien destacó la integración de activos en Chile y Perú.

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Perú en el foco de expansión

En paralelo a sus resultados, Parque Arauco avanza en su plan de crecimiento con nuevas inversiones en la región. Entre los proyectos destaca el desarrollo multifamily en el centro comercial MegaPlaza Independencia, en Lima, como parte de su estrategia de uso mixto, con una inversión de US$ 34 millones.

Este proyecto forma parte de un plan de inversiones por US$ 1,033 millones hacia 2033, financiado en parte por un aumento de capital por aproximadamente US$ 330 millones aprobado durante el trimestre.

Del total, US$ 277 millones corresponden a seis nuevos proyectos en Chile, Perú y Colombia, que incluyen expansiones, adquisiciones y nuevos desarrollos inmobiliarios.

Parque Arauco opera en Perú con activos como Larcomar, MegaPlaza Independencia, Minka, Parque La Molina, entre otros.

La compañía indicó que continuará invirtiendo en la expansión de sus principales activos, el desarrollo y adquisición de nuevos centros comerciales y el fortalecimiento de su presencia en el segmento multifamily en Chile, Perú y Colombia.

Además, la firma mantuvo un desempeño positivo en sus tres mercados, con crecimientos de EBITDA de 20.9% en Chile, 20.4% en Perú y 19.6% en Colombia.

En materia de sostenibilidad, Parque Arauco fue incluida por sexto año consecutivo en el Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global y obtuvo el primer lugar en el ranking Merco Responsabilidad ESG Chile 2025 dentro del sector inmobiliario-retail.