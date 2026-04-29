Dentro de los diversos temas que son parte del diálogo empresarial, el concepto y figura de la sostenibilidad ha ido ganando terreno en los últimos tiempos, a la vez que hoy son más las empresas que procuran incorporar esta gestión de recursos en el ADN de su organización. Para tratar con mayor enfásis el particular y los retos aún pendientes, uno de los paneles desarrollados en Perspectivas Económicas se orientó a “Sostenibilidad: Desafíos en la agenda empresarial”, el cual contó con la visión de voces autorizadas en la materia; además, del relato y experiencia corporativa.

Durante su participación, Adriana Quirós, líder en sostenibilidad y ESG en América Latina y excountry manager del Pacto Global de la ONU en Perú, señaló que el desarrollo de la sostenibilidad es un aspecto clave dentro de las empresas que se avisoran a largo plazo, considerando que las compañías que tienen mejor desempeño en este aspecto, son las que muestran una mayor oportunidad de capitalizar ventas en relación a aquellas que aún se evidencian de espaldas a esta gestión.

De este modo, la representante remarcó que es prioritario ver a la sostenibilidad como un eje competitivo del mercado, a partir de inversionistas extranjeros que de modo permanente solicitan datos sobre sostenibilidad. Así, recordó que si bien hay organizaciones que asignan presupuesto a esta causa, no todas cuentan con indicadores o KPI para medir si funcionan o no sus acciones y proyectos en sostenibilidad; es decir, algunas empresas esperan ver resultados sin establecer indicadores claros.

A ello, se suman como retos aún pendientes la falta de recursos, capacidades y talento especializado, así como la carencia de liderazgo comprometido dentro de las corporaciones.

Por su parte, el gerente general de Merco Perú, Miguel Solano, destacó que cada vez cobra mayor vigencia la frase acreditada a Peter Druke, entendiéndose que “no se puede gestionar lo que no se puede medir”.

Al respecto, el participante incidió en que los sectores o industrias que trabajan en un diagnóstico actualizado tienen mejores resultados que las empresas que no cuantifican sus valoraciones.

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El papel de las empresas

Con más de 20 centros comerciales en el Perú en un área arrendable que supera los 400,000 metros cuadrados (m2) y ahora también con incursión en el negocio mutifamily, Ximena Bedoya, gerente Corporativo de Sostenibilidad de Parque Arauco, sostuvo que es retador el compromiso de la compañía con la sostenibilidad a través de sus diferentes operaciones, que también incluyen Chile y Colombia.

La ejecutiva afirmó que en el propósito de ser sosteniblemente más eficientes, Parque Arauco está involucrado no solo con su consumidor final, en la figura de aquellos que visitan sus malls, sino también con los locatarios y diferentes marcas que son parte de sus establecimientos.

De momento, la empresa ha implementado acciones en este campo, tales como la eficiencia energética en sus operaciones, la gestión de residuos, la promoción de la economía circular y la certificación de sus principales activos bajo estándares internacionales.

Ximena Bedoya, gerente Corporativo de Sostenibilidad de Parque Arauco.

A su turno, Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina, indicó que la sostenibilidad es una prioridad estratégica en el orden de compromisos de la compañía. Mencionó; por ejemplo, la iniciativa corporativa a L’Oréal por el Futuro, centrado en liderar la transición climática, salvaguardar la naturaleza, impulsar la circularidad y apoyar a las comunidades.

“Otra acción es el programa Stand Up contra el acoso callejero de L’Oréal Paris, que es un problema que vivimos mucho en América Latina (...). De otro lado, tenemos “Por las Mujeres en la Ciencia”, premio otorgado a mujeres con logros en este campo, con el objetivo en empoderarlas e inspirarlas a futuro; además, de muchas otras propuestas de las marcas que tenemos en portafolio", finalizó.