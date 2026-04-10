Hoy confluyen factores que obligan a repensar cómo se construyen las carteras. La tensión en Medio Oriente ha reactivado el riesgo sobre el estrecho de Ormuz, presionando el precio del petróleo y generando efectos en cadena sobre la inflación, las tasas de interés y el crecimiento global. Estos shocks se trasladan rápidamente a los mercados financieros: mayor volatilidad bursátil, fortalecimiento del dólar como refugio y ajustes en las expectativas macroeconómicas.

A ello se suma un factor cada vez más relevante: el componente psicológico. En un entorno dominado por titulares y flujos constantes de información, los mercados reaccionan no solo a los fundamentos, sino también a la narrativa. Episodios de caídas abruptas y rebotes rápidos reflejan cómo el sentimiento amplifica la volatilidad.

Este escenario eleva el riesgo de estanflación —bajo crecimiento con inflación persistente—, uno de los contextos más complejos para inversionistas. En el Perú, además, los periodos preelectorales suelen incrementar la cautela, la dolarización preventiva y la preferencia por liquidez, amplificando la sensibilidad frente a shocks externos.

En este contexto, la diversificación tradicional pierde efectividad. Cuando acciones y bonos responden negativamente a los mismos factores, la protección del portafolio se debilita. Por ello, diversificar mejor implica incorporar activos con motores de retorno distintos y menor correlación con la volatilidad de corto plazo.

Aquí adquieren protagonismo las inversiones sostenibles y tangibles. Estos activos aportan una segunda capa de resiliencia al estar vinculados a tendencias estructurales como la transición energética, la seguridad alimentaria, la infraestructura resiliente y el financiamiento productivo. No son dinámicas coyunturales, sino fuerzas de largo plazo que permiten sostener valor en el tiempo.

En un entorno dominado por titulares y flujos constantes de información, los mercados reaccionan no solo a los fundamentos, sino también a la narrativa. (Foto: GEC)

Además, al estar respaldados por flujos económicos reales, estos activos reducen la dependencia del ruido de mercado y fortalecen la estabilidad del portafolio. La evidencia reciente muestra que, frente a riesgos geopolíticos, ampliar el universo de inversión es clave para proteger y sostener retornos.

La lección es clara: en un entorno marcado por conflictos, inflación y volatilidad, no basta con diversificar. La diferencia está en cómo se construye esa diversificación: con activos menos correlacionados, sostenibles y con una lógica de largo plazo capaz de resistir mejor la incertidumbre.

Carlos Franco Cuzco, CIO de Andean Crown