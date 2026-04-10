En un entorno dominado por titulares y flujos constantes de información, los mercados reaccionan no solo a los fundamentos, sino también a la narrativa. Foto: Freepick
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Carlos Franco Cuzco
Carlos Franco Cuzco

La coyuntura internacional ha devuelto al centro del debate una verdad que los mercados suelen olvidar en periodos de calma: la diversificación no es un accesorio del portafolio, sino su principal línea de defensa.

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