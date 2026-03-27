La sostenibilidad se mantiene en el centro de la atención empresarial, y por ello, las organizaciones peruanas y de estados miembros de la Unión Europea pueden ser galardonadas por liderar la gestión responsable.

A través del “Reconocimiento de la Unión Europea para Empresas en el Perú” se distinguirá a las compañías con altos estándares en sostenibilidad, inclusión laboral y equidad de género.

Será la primera edición de este certamen, y se contemplan tres categorías clave:

Gestión ambiental

Género e igualdad de oportunidades

Trabajo e inclusión

Cada criterio pretende resaltar a las empresas que han integrado la sostenibilidad en su estrategia principal y que muestran, con datos, un impacto positivo en su entorno, siguiendo siempre criterios objetivos y alineados con principios internacionales.

Las empresas interesadas podrán postular hasta el 6 de abril en este enlace, y revisar las bases, aquí.

Estas prácticas de sostenibilidad son importantes para atender los desafíos del entorno empresarial actual y generan valor compartido para la empresa y la sociedad, en un contexto donde la adopción de estándares internacionales como los criterios ESG, son un eje estratégico para el desarrollo corporativo sostenible en el mercado peruano.

Participarán en esta ceremonia líderes empresariales de diversos sectores, representantes de las firmas finalistas, autoridades nacionales y delegados de organismos internacionales y de la Unión Europea.

Según la UE, el reconocimiento reforzará el rol del sector privado como protagonista en el desarrollo sostenible peruano.