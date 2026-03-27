El galardón de la UE busca identificar, evaluar y visibilizar las buenas prácticas empresariales. Foto: Andina / referencial
El galardón de la UE busca identificar, evaluar y visibilizar las buenas prácticas empresariales. Foto: Andina / referencial
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La sostenibilidad se mantiene en el centro de la atención empresarial, y por ello, las organizaciones peruanas y de estados miembros de la Unión Europea pueden ser galardonadas por liderar la gestión responsable.

A través del “Reconocimiento de la Unión Europea para Empresas en el Perú” se distinguirá a las compañías con altos estándares en sostenibilidad, inclusión laboral y equidad de género.

Será la primera edición de este certamen, y se contemplan tres categorías clave:

  • Gestión ambiental
  • Género e igualdad de oportunidades
  • Trabajo e inclusión

Cada criterio pretende resaltar a las empresas que han integrado la sostenibilidad en su estrategia principal y que muestran, con datos, un impacto positivo en su entorno, siguiendo siempre criterios objetivos y alineados con principios internacionales.

, y .

Estas prácticas de sostenibilidad son importantes para atender los desafíos del entorno empresarial actual y generan valor compartido para la empresa y la sociedad, en un contexto donde la adopción de estándares internacionales como los criterios ESG, son un eje estratégico para el desarrollo corporativo sostenible en el mercado peruano.

Participarán en esta ceremonia líderes empresariales de diversos sectores, representantes de las firmas finalistas, autoridades nacionales y delegados de organismos internacionales y de la Unión Europea.

Según la UE, el reconocimiento reforzará el rol del sector privado como protagonista en el desarrollo sostenible peruano.

TE PUEDE INTERESAR

Perú dará un nuevo paso hacia la verificación de reportes de sostenibilidad de empresas
Coherencia y sostenibilidad
Líderes de sostenibilidad: ¿el apoyo del CEO es suficiente para las estrategias ESG?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.