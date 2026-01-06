“En el proceso (de implementación), que es un aprendizaje continuo, nos hemos dado cuenta de que hay mucho malestar dentro de las empresas, probablemente, en áreas de sostenibilidad, de finanzas o de relación con inversionistas que sienten que los requerimientos vienen de todos los frentes”, dijo Francis Coral, gerente de Gestión de Portafolios de Pacífico Seguros.

Deben responder cuestionarios del banco, de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), oficios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) si es que se trata de una empresa regulada, indicó.

LEA TAMBIÉN Banco Bci Perú otorga crédito de US$ 30 millones al Fondo Mivivienda bajo criterios ESG

Mientras que, por su parte, todas las instituciones, sean AFP o aseguradoras, tienen sus propios criterios de evaluación y sus formatos de sostenibilidad, acotó.

La implementación de criterios ESG se viene incorporando en la estrategia de muchos emisores, pero aún se observa una multiplicidad de requerimientos que pueden generar malestar para quien elabora esta información, sostuvo Luis Miguel Garrido, asociado senior del Área Financiera y Corporativa de Rubio Leguía Normand.

Refirió que hoy las empresas tienen la libertad de adoptar criterios según su perfil de riesgo. Si embargo, el siguiente reto, que ya se esta trabajando con la SMV, es un código de criterios ESG, acotó.

“Creemos que la etapa de conversación con las empresas es clave, porque nos ayuda a definir cuáles son los criterios mínimos que todos deberíamos tener”, indicó Coral.

Asimismo, la especialista puso énfasis en la importancia de este diálogo para que, en conjunto con el regulador, se pueda definir luego la información mínima que necesita ser procesada y subida a una base de datos.

Estandarización

Coral puntualizó que los anexos de sostenibilidad dejaron de ser parte de las últimas páginas de los documentos presentados al regulador y pasaron a ser de los primeros slide en la estrategia de los emisores del mercado de capitales.

“Aunque, en temas de sostenibilidad, el mayor punto de dolor es la estandarización de la data y la falta de información o transparencia de muchas empresas”, comentó durante su presentación en la XX Convención de Finanzas y Mercado de Capitales 2025, realizada por Procapitales hace unos meses.

Si bien cada inversionista tiene un estándar establecido por su matriz se busca que haya una guía en los puntos más importantes y que puedan ser compartidos por varios emisores, señaló Garrido.

En gobernanza por ejemplo, hay similitudes en el tipo de relación que se debe tener con los inversionistas, reglamento de juntas, procedimiento para sesiones virtuales, dijo. Pero, en el ámbito social y ambiental los lineamientos son particulares por industria, indicó.

Según Coral, en la medida en que no haya información estándar que se requiera con carácter obligatorio, seguirá siendo difícil compararse. Con las empresas del exterior es más fácil medir el nivel de sostenibilidad porque hay índices que ofrecen información uniforme, añadió.

Reporte

Karina Chinguel, asociada senior de Vodanovic, detalló que el reporte presentado por los emisores a la SMV contiene una serie de preguntas para conocer las acciones, medidas, actividades y políticas de gestión de riesgos que vienen aprobando e implementando los emisores para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

No obstante, precisó, exactamente no hay aún una estandarización en cuanto al requerimiento de información de cumplimiento de criterios ESG aplicable a todas las empresas.

Por ahora, las compañías emisoras con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV solo deben presentar su “Reporte de Sostenibilidad Corporativa” como un anexo a la memoria anual y difundirlo al mercado mediante el portal web de la superintendencia.

Portafolio

“Como inversionista institucional, hay ciertos comportamientos que no se pueden aceptar de las empresas que conforman el portafolio”, dijo Francis Coral, de Pacífico Seguros.

Por ello, dijo, las consultas probablemente son distintas según el sector en el que opera la compañía en la que se va a invertir.

A un banco, se le pregunta sobre los ataques cibernéticos o las filtraciones de datos, cuántos incidentes de suplantación de identidad o transacciones falsas ha tenido que el sistema operativo no ha podido bloquear, señaló.

Pero en el sector industrial, la interrogante sería sobre el consumo de energía o el tratamiento de residuos de agua, añadió.

LEA TAMBIÉN Fusiones y adquisiciones en Perú: así pesan los aranceles y el factor ESG en los acuerdos