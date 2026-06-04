Las tendencias de Google continúan marcando el comportamiento de las búsquedas de los peruanos antes de la segunda vuelta, programada para el 7 de junio. Estas muestran que la ciudadanía usa internet de forma activa para organizar con anticipación su participación en el proceso.

Según Google Trends, los términos más buscados, excluyendo a los candidatos, son “lugar de votación segunda vuelta” y “encuesta presidencial segunda vuelta”, lo que evidencia un electorado preocupado tanto por garantizar su asistencia a las urnas como por seguir las últimas proyecciones antes de los comicios.

Asimismo, la plataforma también registra una importante descentralización del interés electoral, ya que las regiones con mayor intensidad de búsquedas no están en la capital.

Según la plataforma, las regiones Ucayali, Puno, San Martín, Cajamarca y La Libertad son las que registran mayores niveles de búsqueda, lo que muestra un alto nivel de atención y participación en diferentes zonas del país.

Otros términos buscados, aparte de los ya mencionados, son:

Cuánto es la multa por no votar en las elecciones

Resultados de las elecciones

Onpe

Fecha de elecciones

El patrón de búsquedas indica que la ciudadanía recurre a la tecnología para despejar dudas electorales y obtener información útil, con el objetivo de que la jornada del domingo se desarrolle con normalidad y de manera ordenada.