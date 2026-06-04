Ucayali, Puno, San Martín, Cajamarca y La Libertad encabezan búsquedas por segunda vuelta, según Google. Foto: EFE.
Ucayali, Puno, San Martín, Cajamarca y La Libertad encabezan búsquedas por segunda vuelta, según Google. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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Estas muestran que la ciudadanía usa internet de forma activa para organizar con anticipación su participación en el proceso.

lo que evidencia un electorado preocupado tanto por garantizar su asistencia a las urnas como por seguir las últimas proyecciones antes de los comicios.

Asimismo, la plataforma también registra una importante descentralización del interés electoral,

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Según la plataforma, las regiones Ucayali, Puno, San Martín, Cajamarca y La Libertad son las que registran mayores niveles de búsqueda, lo que muestra un alto nivel de atención y participación en diferentes zonas del país.

Otros términos buscados, aparte de los ya mencionados, son:

  • Cuánto es la multa por no votar en las elecciones
  • Resultados de las elecciones
  • Onpe
  • Fecha de elecciones
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, con el objetivo de que la jornada del domingo se desarrolle con normalidad y de manera ordenada.

La plataforma también indica que los términos son “lugar de votación segunda vuelta” y “encuesta presidencial segunda vuelta”.. (Renato Pajuelo / EFE)
La plataforma también indica que los términos son “lugar de votación segunda vuelta” y “encuesta presidencial segunda vuelta”.. (Renato Pajuelo / EFE)

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