La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la distribución de las mesas directivas de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La decisión fue adoptada durante una sesión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero, realizada en la sala Basadre del Palacio Legislativo.

La distribución comprende las 16 comisiones ordinarias legislativas y las dos comisiones ordinarias no legislativas, y se realizó tomando en cuenta la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.

Comisiones ordinarias legislativas

Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.

Presidencia: Juntos por el Perú

Vicepresidencia: Buen Gobierno

Secretaría: Cívico Obras

Defensa Nacional y Orden Interno.

Presidencia: Renovación Popular

Vicepresidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Renovación Popular

Desarrollo Agrario.

Presidencia: Cívico Obras

Vicepresidencia: Juntos por el Perú

Secretaría: Fuerza Popular

Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos.

Presidencia: Cívico Obras

Vicepresidencia: Ahora Nación

Secretaría: Buen Gobierno

Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.

Presidencia: Renovación Popular

Vicepresidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Fuerza Popular

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Presidencia: Ahora Nación

Vicepresidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Cívico Obras

Educación, Cultura y Deporte.

Presidencia: Buen Gobierno

Vicepresidencia: Juntos por el Perú

Secretaría: Fuerza Popular

Energía y Minas.

Presidencia: Juntos por el Perú

Vicepresidencia: Cívico Obras

Secretaría: Buen Gobierno

Justicia y Derechos Humanos.

Presidencia: Juntos por el Perú

Vicepresidencia: Buen Gobierno

Secretaría: Ahora Nación

Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

Presidencia: Fuerza Popular

Vicepresidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Juntos por el Perú

Producción, Comercio Exterior y Turismo.

Presidencia: Fuerza Popular

Vicepresidencia: Cívico Obras

Secretaría: Juntos por el Perú

Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Presidencia: Fuerza Popular

Vicepresidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Juntos por el Perú

Salud.

Presidencia: Buen Gobierno

Vicepresidencia: Juntos por el Perú

Secretaría: Fuerza Popular

Trabajo y Seguridad Social.

Presidencia: Fuerza Popular

Vicepresidencia: Renovación Popular

Secretaría: Juntos por el Perú

Infraestructura, Vivienda y Transportes.

Presidencia: Buen Gobierno

Vicepresidencia: Juntos por el Perú

Secretaría: Fuerza Popular

Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

Presidencia: Fuerza Popular

Vicepresidencia: Buen Gobierno

Secretaría: Fuerza Popular

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones para el periodo 2026-2027. Foto: Congreso.

Comisiones ordinarias no legislativas

Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo

Presidencia: Fuerza Popular

Vicepresidencia: Renovación Popular

Secretaría: Buen Gobierno

Comisión de Acusaciones Constitucionales.

Presidencia: Juntos por el Perú

Vicepresidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Renovación Popular

Cuadro nominativo

Posteriormente, la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.