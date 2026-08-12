La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la distribución de las mesas directivas de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.
La decisión fue adoptada durante una sesión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero, realizada en la sala Basadre del Palacio Legislativo.
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La distribución comprende las 16 comisiones ordinarias legislativas y las dos comisiones ordinarias no legislativas, y se realizó tomando en cuenta la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.
Comisiones ordinarias legislativas
Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.
- Presidencia: Juntos por el Perú
- Vicepresidencia: Buen Gobierno
- Secretaría: Cívico Obras
Defensa Nacional y Orden Interno.
- Presidencia: Renovación Popular
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Renovación Popular
Desarrollo Agrario.
- Presidencia: Cívico Obras
- Vicepresidencia: Juntos por el Perú
- Secretaría: Fuerza Popular
Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos.
- Presidencia: Cívico Obras
- Vicepresidencia: Ahora Nación
- Secretaría: Buen Gobierno
Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.
- Presidencia: Renovación Popular
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Fuerza Popular
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
- Presidencia: Ahora Nación
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Cívico Obras
Educación, Cultura y Deporte.
- Presidencia: Buen Gobierno
- Vicepresidencia: Juntos por el Perú
- Secretaría: Fuerza Popular
Energía y Minas.
- Presidencia: Juntos por el Perú
- Vicepresidencia: Cívico Obras
- Secretaría: Buen Gobierno
Justicia y Derechos Humanos.
- Presidencia: Juntos por el Perú
- Vicepresidencia: Buen Gobierno
- Secretaría: Ahora Nación
Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Juntos por el Perú
Producción, Comercio Exterior y Turismo.
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Cívico Obras
- Secretaría: Juntos por el Perú
Medio Ambiente y Sostenibilidad.
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Juntos por el Perú
Salud.
- Presidencia: Buen Gobierno
- Vicepresidencia: Juntos por el Perú
- Secretaría: Fuerza Popular
Trabajo y Seguridad Social.
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Renovación Popular
- Secretaría: Juntos por el Perú
Infraestructura, Vivienda y Transportes.
- Presidencia: Buen Gobierno
- Vicepresidencia: Juntos por el Perú
- Secretaría: Fuerza Popular
Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Buen Gobierno
- Secretaría: Fuerza Popular
Comisiones ordinarias no legislativas
Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Renovación Popular
- Secretaría: Buen Gobierno
Comisión de Acusaciones Constitucionales.
- Presidencia: Juntos por el Perú
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Renovación Popular
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Cuadro nominativo
Posteriormente, la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.