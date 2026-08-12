La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones para el periodo 2026-2027. Foto: Jimena Rodriguez Romani/Bloomberg.
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones para el periodo 2026-2027. Foto: Jimena Rodriguez Romani/Bloomberg.
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Redacción Gestión
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La aprobó por mayoría la distribución de las mesas directivas de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La decisión fue adoptada durante una , realizada en la sala Basadre del Palacio Legislativo.

La distribución comprende las 16 comisiones ordinarias legislativas y las dos comisiones ordinarias no legislativas, y se realizó tomando en cuenta la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.

Comisiones ordinarias legislativas

Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.

  • Presidencia: Juntos por el Perú
  • Vicepresidencia: Buen Gobierno
  • Secretaría: Cívico Obras

Defensa Nacional y Orden Interno.

  • Presidencia: Renovación Popular
  • Vicepresidencia: Fuerza Popular
  • Secretaría: Renovación Popular

Desarrollo Agrario.

  • Presidencia: Cívico Obras
  • Vicepresidencia: Juntos por el Perú
  • Secretaría: Fuerza Popular

Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos.

  • Presidencia: Cívico Obras
  • Vicepresidencia: Ahora Nación
  • Secretaría: Buen Gobierno

Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.

  • Presidencia: Renovación Popular
  • Vicepresidencia: Fuerza Popular
  • Secretaría: Fuerza Popular

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

  • Presidencia: Ahora Nación
  • Vicepresidencia: Fuerza Popular
  • Secretaría: Cívico Obras

Educación, Cultura y Deporte.

  • Presidencia: Buen Gobierno
  • Vicepresidencia: Juntos por el Perú
  • Secretaría: Fuerza Popular

Energía y Minas.

  • Presidencia: Juntos por el Perú
  • Vicepresidencia: Cívico Obras
  • Secretaría: Buen Gobierno

Justicia y Derechos Humanos.

  • Presidencia: Juntos por el Perú
  • Vicepresidencia: Buen Gobierno
  • Secretaría: Ahora Nación

Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

  • Presidencia: Fuerza Popular
  • Vicepresidencia: Fuerza Popular
  • Secretaría: Juntos por el Perú

Producción, Comercio Exterior y Turismo.

  • Presidencia: Fuerza Popular
  • Vicepresidencia: Cívico Obras
  • Secretaría: Juntos por el Perú

Medio Ambiente y Sostenibilidad.

  • Presidencia: Fuerza Popular
  • Vicepresidencia: Fuerza Popular
  • Secretaría: Juntos por el Perú

Salud.

  • Presidencia: Buen Gobierno
  • Vicepresidencia: Juntos por el Perú
  • Secretaría: Fuerza Popular

Trabajo y Seguridad Social.

  • Presidencia: Fuerza Popular
  • Vicepresidencia: Renovación Popular
  • Secretaría: Juntos por el Perú

Infraestructura, Vivienda y Transportes.

  • Presidencia: Buen Gobierno
  • Vicepresidencia: Juntos por el Perú
  • Secretaría: Fuerza Popular

Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

  • Presidencia: Fuerza Popular
  • Vicepresidencia: Buen Gobierno
  • Secretaría: Fuerza Popular
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones para el periodo 2026-2027. Foto: Congreso.
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones para el periodo 2026-2027. Foto: Congreso.

Comisiones ordinarias no legislativas

Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo

  • Presidencia: Fuerza Popular
  • Vicepresidencia: Renovación Popular
  • Secretaría: Buen Gobierno

Comisión de Acusaciones Constitucionales.

  • Presidencia: Juntos por el Perú
  • Vicepresidencia: Fuerza Popular
  • Secretaría: Renovación Popular

Cuadro nominativo

Posteriormente, la aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

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