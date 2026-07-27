El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, anunció que instalará una cultura de austeridad y que trabajará junto a todos los diputados para enfrentar la corrupción y la inseguridad ciudadana.

Durante sus declaraciones tras la elección de la Mesa Directiva en la Cámara Baja, precisó que se priorizará la mejora de la calidad de la educación y del sistema público de salud, así como elevar la calidad y la cantidad de empleo, a su vez de trabajar por la seguridad nacional.

“Nuestro pueblo además nos reclama austeridad. Nos pide que pongamos un alto al despilfarro y al dispendio abusivo. Será propósito de esta presidencia, y estoy seguro que de todos nosotros, escuchar ese clamor e instalar una cultura de austeridad republicana que presida no solo a esta cámara, sino al Congreso en general”, indicó.

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Reto sostuvo que si bien la Mesa Directiva fue elegida por la mayoría de los diputados, se conducirá con respeto y escuchará a todos los miembros de esta cámara.

Remarcó también que asume una nueva responsabilidad en un momento en que el fenómeno El Niño Costero vuelve a poner a prueba al Estado y la ciudadanía, tal y como ocurrió en 2017, cuando mencionó que enfrentó la emergencia como jefe del Comando Operacional Norte de las Fuerzas Armadas.

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Finalmente, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados consideró que el sentido político de la elección fue favorecer el equilibrio de poderes, considerando como una necesidad imprescindible para evitar el control monopólico del poder.

“Fiscalización no es obstrucción, control no es parálisis”, afirmó.