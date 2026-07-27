Oscar Reto fue elegido presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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para enfrentar la corrupción y la inseguridad ciudadana.

así como elevar la calidad y la cantidad de empleo, a su vez de trabajar por la seguridad nacional.

“Nuestro pueblo además nos reclama austeridad. Nos pide que pongamos un alto al despilfarro y al dispendio abusivo. Será propósito de esta presidencia, y estoy seguro que de todos nosotros, escuchar ese clamor e instalar una cultura de austeridad republicana que presida no solo a esta cámara, sino al Congreso en general”, indicó.

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Reto sostuvo que

Remarcó también que asume una nueva responsabilidad en un momento en que el fenómeno El Niño Costero vuelve a poner a prueba al Estado y la ciudadanía, tal y como ocurrió en 2017, cuando mencionó que enfrentó la emergencia como jefe del Comando Operacional Norte de las Fuerzas Armadas.

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Finalmente, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados consideró que el sentido político de la elección fue favorecer el equilibrio de poderes, considerando como una necesidad imprescindible para evitar el control monopólico del poder.

“Fiscalización no es obstrucción, control no es parálisis”, afirmó.

Óscar Reto sostuvo que la Mesa Directiva que preside se conducirá con respeto y escuchará a todos los miembros de la Cámara Baja. (Captura YT Congreso de la República)
Óscar Reto sostuvo que la Mesa Directiva que preside se conducirá con respeto y escuchará a todos los miembros de la Cámara Baja. (Captura YT Congreso de la República)

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