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Redacción Gestión
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¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

17 de agosto del 2011. Hace 15 años

UN MILLÓN DE DEUDORES SE MANTIENEN EN ALERTA ROJA

La central de riesgo afirma que el 70% de los deudores tiene entre 25 y 45 años y que el 42% mantiene financiamiento activo con solo una entidad financiera. El universo de (bancarizadas) es de seis millones, aproximadamente, de los cuales el 64% está en luz verde porque paga puntualmente sus deudas, 12% en amarillo al presentar dificultades eventuales para honrar sus obligaciones, y 24% se encuentra en rojo por registrar importante incumplimiento.

Así los distribuye la central de riesgo Sentinel de acuerdo a un análisis efectuado en base a una muestra estadística de aproximadamente 500 mil deudores, según refiere el director comercial de lacompañía, Óscar Banda. Entre los seis millones de deudores se cuenta tanto a los clientes de las entidades financieras (bancos, financieras, cajas y Edpymes), como a los que tienen letras, cheques y pagarés protestados, además de los que tienen deudas tributarias, laborales y con las Administradoras de Fondos de Pensiones.

LEER TAMBIÉN: Bancos deberán informar sobre eventos que afectan a clientes en menos de 24 horas

17 de agosto del 2016. Hace 10 años

MEF DISPUESTO A NEGOCIAR CON EL FUJIMORISMO CAMBIOS EN IGV

dice que la propuesta del fujimorismo no se contrapone a la que tiene el Ejecutivo. Para el Gobierno, si se permite el pago diferido del IGV a las microempresas cuando vendan al crédito, también debe darse dicho beneficio a las demás empresas. Alfredo Thorne ratificó que el proyecto inicial de presupuesto para el 2017 no incluirá la rebaja de la tasa del IGV.

EFEMÉRIDES. Ministro de Economía dice que la propuesta del fujimorismo no se contrapone a la que tiene el Ejecutivo.
EFEMÉRIDES. Ministro de Economía dice que la propuesta del fujimorismo no se contrapone a la que tiene el Ejecutivo.

17 de agosto del 2021. Hace 5 años

RÉCORD DE TRABAJADORES INFORMALES EN EL PAÍS: AHORA HAY 9 MILLONES

Entre julio 2020 y junio 2021 el empleo formal está un millón de puestos de trabajo por debajo de nivel precovid. , pero cae aún en medianas y grandes empresas. Grupo de jóvenes de 14 a 24 años es el único cuyos ingresos no superan salario mínimo desde junio del 2020. El ingreso promedio a nivel nacional sube y llega a S/ 1,313, pero sin alcanzar niveles del 2019 y 2020.

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