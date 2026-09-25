En el caso de la carga contenedorizada, el mayor movimiento lo registró el puerto del Callao, donde sus dos operadores, DPW y APM Terminals atendieron en total 1.9 millones de TEU, volumen mayor en 1% respecto a igual periodo del 2025.

Sin embargo, entre los puertos que tuvieron mayor crecimiento en el movimiento de carga contenedorizada, después de Matarani (87.5%), destacó el puerto de Chancay, operado por Cosco Shipping Ports Chancay.

De enero a julio último, Chancay despachó un total de 246,452 TEU, cantidad que fue 74% mayor que los 141,000 TEU que atendió en los primeros siete meses del 2025, según data de la Universidad del Pacífico (UP).

Si bien el puerto empezó su operación comercial en junio del 2025, desde noviembre del 2024, luego que se inauguró, ya se movían contenedores en fase de prueba.

Con ese resultado, en los primeros siete meses del año, Chancay se mantuvo como el segundo puerto con el mayor movimiento de TEU, desplazando así al terminal de Paita (196,001 TEU), que ahora ocupa el tercer lugar.

movimiento de contenedores por puertos del Perú, en julio del 2026. Fuente: APN

Gana posición como puerto hub

En diálogo con Gestión, Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la UP, señaló que, a julio, lo que más se incrementó en Chancay fue la atención a la carga de transbordo, en 121%, mientras que la de importación lo hizo en 73%.

De esta forma, destacó, Chancay se está posicionando cada vez más en su objetivo de ser un puerto hub regional, ya que, después del Muelle Sur, se ha convertido en el segundo operador que más mueve mercancía de transbordo, sobre todo de Chile y Ecuador, superando en esa posición al Terminal Norte Multipropósito del Callao.

El puerto de Chancay mueve más carga de transbordo que el Muelle Norte del Callao, según análisis de la UP. (Fuente: Andina)

Sin embargo, refirió que la atención a la carga de exportación por Chancay aumentó solo 5%, aunque que se espera que ese movimiento sea mayor en el segundo semestre del 2026 cuando se registran los mayores picos de la cosecha para agroexportación.

¿Logrará su meta?

A este ritmo, Narrea cree que existe la posibilidad de que Cosco Shipping logre su meta de que el puerto que opera pueda atender a 500,000 TEU al cierre del 2026 (de su capacidad total de 1 millón de TEU), aunque refirió que ese objetivo se podría frenar debido al fenómeno de El Niño.

Otro de los retos para que la exportación nacional se beneficie de las ventajas que ofrece el nuevo puerto, indicó el experto, es que el Gobierno otorgue el presupuesto que hace falta para ejecutar los proyectos para el desarrollo de Chancay, así como las obras de interconexión vial con el Callao.

Un estudio de la UP identificó 21 proyectos por S/ 820 millones que anteriores gobiernos plantearon para mejorar la infraestructura en torno al puerto de Chancay, que aún estaban pendientes de ponerse en marcha.

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Obras pendientes

Hasta el momento van once meses de tránsito vehicular totalmente interrumpido en la principal ruta de conexión entre el puerto de Chancay y del Callao, como es el tramo en el kilómetro 40 de la Av. Néstor Gambetta, tras el colapso de la pista, y cuyas obras están a cargo de Provias Nacional.

Forado en la Av. Gambetta: aún sigue el tránsito interrumpido por obras para restaurar la vía afectada.

A ello se suma la falta de restauración del puente que colapsó en febrero del 2025 sobre el río Chancay, que conecta al puerto del mismo nombre con la carretera Panamericana Norte, en el kilómetro 76 de esa vía.

El puente colapsado fue reemplazado por un puente metálico provisional, de menor capacidad que el original, lo que restringe el tránsito vehicular en la zona.