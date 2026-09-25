Puerto de Chancay mueve cada vez más carga en contenedores, superó los 246,000 a julio del 2026. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Puerto de Chancay mueve cada vez más carga en contenedores, superó los 246,000 a julio del 2026. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Elías García Olano
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Los terminales portuarios de uso público de Perú atendieron 2.4 millones de contenedores de 20 pies (TEU) y 41.2 millones de toneladas métricas entre enero y julio del 2026, según reportó ComexPerú en base a data de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

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