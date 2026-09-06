Chancay apunta a movilizar hasta 1 millón de TEU en sus primeros cinco años. ¿Qué requiere la Amazonía para aportar carga? (Foto: composición de ChatGPT)
Chancay apunta a movilizar hasta 1 millón de TEU en sus primeros cinco años. ¿Qué requiere la Amazonía para aportar carga? (Foto: composición de ChatGPT)
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Camila Vera
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Perú tiene una puerta disponible directo al Asia, pero algunas zonas del país requieren esfuerzos extra para llegar a ella. En 2024, San Martín, Ucayali y Huánuco colocaron productos por US$ 465.1 millones en mercados internacionales, aunque solo US$ 84 millones (18%) registraron como destino el continente oriental.

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