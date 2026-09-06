Así lo recogió previamente este diario, cuando analizó el reporte “Desde Chancay a la Amazonía: panorama de expectativas, retos y oportunidades”, a cargo del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (Cechap) (de la Universidad del Pacífico), Clark University y DAR. Surge, entonces, una pregunta: ¿cómo sacar la producción de una geografía difícil para conectarla con la ruta comercial transpacífica?

El puerto de Chancay se conecta con el exterior, pero aún busca conectarse con su propio país. (Foto: cortesía del Cechap)

Lazo entre costa y selva

El puerto de Chancay cerró el 2025 con 317,400 TEU —unidad equivalente a un contenedor de 20 pies— y apunta a movilizar entre 500,000 y 1 millón de TEU en sus primeros cinco años. El desafío no es solo atraer más barcos y configurarse como una área de transbordo, sino generar suficiente carga peruana para sostener ese crecimiento.

La Amazonía, frente a este escenario, aparece como una de las alternativas. Ericka Sandy, presidenta de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, resalta que la conexión con el megapuerto es un trabajo en conjunto por razones logísticas, comerciales y de organización interna.

Identifica, así, dos rutas clave: un corredor que inicie en Loreto y que conecte con Yurimaguas, San Martín, La Libertad y llegue a Chancay; y otro que vaya desde Pucallpa (conectado con Brasil), Tingo María, Huánuco y Pasco hasta Chancay.

Incluso menciona que la misión plural trasciende fronteras: hay interés de los representantes de Brasil para coordinar, en el futuro, el traslado de soya, por ejemplo, hacia el Asia a través de estas vías, lo que le ahorraría al país vecino entre 10 y 15 días de viaje.

Sin embargo, aunque la región tenga gran disposición, Stephani Maita, economista sénior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señala que esta área no cuenta con una oferta exportable suficiente ni competitiva para consolidarse de inmediato como un hinterland relevante.

Recuerda que, además, Loreto ocupa el último lugar en el índice de infraestructura desde hace más de una década y enfrenta también los costos de energía más altos del país al no ser parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

A ello se suma el pésimo desempeño en el servicio del agua: “Tanto en la continuidad de las horas de servicio como en la calidad en términos de la cantidad de cloro. Eso impacta a la población, pero también a cualquier empresa que desarrolle, por ejemplo, productos destinados al consumo humano”, sostiene.

Recalca, asimismo, que las leyes de la promoción de inversión en la Amazonía no han generado impactos visibles en más de 25 años.

En esa línea, Sandy también reconoce que, para competir globalmente, se debe repotenciar la asociatividad e impulsar una carga a gran escala. Explica que mercados como el chino exigen volúmenes masivos, algo que ningún productor pequeño puede cumplir solo.

Más allá de la materia prima

Maita advierte que, si bien el café es un producto estrella en la región amazónica, aún acumula volúmenes de exportación bajos en comparación con sus competidores. Falta, aparte, adaptarlo a estándares internacionales y certificaciones ambientales.

La madera también es uno de los principales recursos, pero su aprovechamiento formal es limitado por la corrupción y la presencia de economías ilegales.

Hay productos “nuevos” o al menos con popularidad naciente que la experta considera en la lista: el aceite de palo rosa y las semillas de macambo están creciendo, pero carecen de resiliencia ante choques climáticos y de acceso de información sobre certificaciones para mercados de alto valor.

Por su parte, Sandy destaca que San Martín es líder en cadenas como la palma aceitera, cacao, tabaco y sacha inchi. Percibe, al respecto, que el gran reto es pasar de ser exportadores de materia prima a exportadores de producto transformado.

“Por ahora, el producto transformado que hay generalmente se va por aeropuerto. [...] Sin embargo, somos los que más exportamos en materia prima de cacao, mas no en cacao transformado. [...] El café es un commodity que busca generar mayor valor agregado”, argumenta.

Frente al FEN, ya los productores de café han afirmado que no se espera un nuevo récord para las exportaciones este año. (Imagen: Andina)

Capital humano bajo la lupa

Para la vocera del IPE, además de todos los retos, “hace falta reforzar el capital humano”, argumenta. “Lamentablemente Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martín están entre los últimos puestos en el ranking de competitividad, en los pilares, sobre todo, de salud y educación”, detalla. Sin una población capacitada y sana, el potencial productivo de las regiones se ve severamente restringido.

En suma, subraya, para que la Amazonía sea un foco de carga para Chancay, que opera principalmente con carga contenedorizada, es necesario incrementar drásticamente el volumen de su producción agrícola y luchar contra el “profundo abandono del Estado”, factores que hoy limitan la posibilidad.

“La situación de Loreto, San Martín, de Ucayali y Madre de Dios no va a mejorar si no tenemos mejores funcionarios a cargo, personas que tengan capacidad técnica”, expresa.

Sandy finaliza con el recordatorio de que algunas ideas y proyectos alrededor de la Amazonía ya fueron discutidos durante la gestión anterior en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero aún no se ha retomado un diálogo formal con las autoridades actuales. Espera, por tanto, que la presente administración le vuelva a prestar atención a los planes ferroviarios, sobre todo.