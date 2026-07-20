Aparte del PDU, el alcalde Álvarez detalló qué otros aspectos desde Chancay necesitan para seguir impulsando inversiones tras el arribo del puerto de Cosco Shipping. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El último jueves, y luego de más de un año de espera, la Municipalidad Provincial de Huaral (MPH) aprobó el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del distrito que alberga el megapuerto de Chancay en su sesión de consejo municipal.

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