A raíz de ello, Gestión conversó con Juan Álvarez, alcalde de Chancay, quien detalló los pasos en adelante ahora que ya se cuenta con este instrumento vital para la organización territorial de la localidad.

Con el PDU listo, ¿qué empresas podrían llegar primero y cuáles otras necesidades tiene Chancay para atraer más inversiones? Aquí las respuestas.

Ya hay inversiones avanzadas

Álvarez recordó que la necesidad de que Chancay cuente con un PDU, incluso, trasciende al inicio de operaciones del puerto de Chancay. El funcionario, que fue alcalde también antes de la pandemia, sostuvo que en 2018 fue cuando se empezó a hablar de este documento.

Ante la falta de recursos, la municipalidad acudió al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que elaboró el PDU de Chancay, junto al PDU de Aucallama y el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de Huaral. Todos se entregaron en diciembre del 2024 a la municipalidad de Huaral para su validación y no fue hasta pocos días que se consiguió aprobar los tres.

Con este escollo superado, Álvarez fue claro. Si bien contar con el PDU previo a que aparezca el terminal de Cosco Shipping era clave, lo cierto es que ya se tuvo acercamiento con algunos inversionistas para empezar a impulsar determinados negocios en la localidad.

Precisó el alcalde que, por ejemplo, una empresa química ya adquirió 11 hectáreas en un exfundo en Chancay y respetará el deseo del propietario original para mantener una casona como un complejo turístico. Aparte de ello, hay acercamientos con hoteles y universidades que ahora, con el PDU, podrán avanzar con mayor seguridad.

“Tenemos clínicas de alto nivel que ya compraron terrenos también y están construyendo. Grandes hoteles de cinco estrellas nos han visitado y quieren instalarse aquí. La Universidad de Lima ya adquirió hectáreas también”, listó.

Álvarez comentó que, la semana pasada, su consejo municipal también aprobó cederle en uso cinco mil metros cuadrados a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para construir una sucursal en el distrito. Con el PDU, esperan concretar otros acuerdos similares pronto.

“En estos años, diversas entidades se han acercado, vinculadas a grandes industrias que pretenden instalarse en Chancay. Con el PDU aprobado, podrán hacerse con más garantías”, anticipó.

Una de ellas podría ser la esperada Zona Económica Especial (ZEE) de Chancay que, luego de la aprobación de la ley y reglamento pertinente está lista para existir como una de estas áreas industriales con beneficios tributarios.

Todo está en manos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Álvarez dijo que la municipalidad está lista para apoyar en lo que se requiera para concretar la inversión.

¿Vía clave en Chancay ya definida?

Si algo llama la atención de la historia de este PDU es que la municipalidad de Huaral la aprobó por unanimidad, luego de haberse opuesto a lo que planteaba este instrumento técnico, que fija zonificaciones y una ruta de crecimiento para Chancay hasta el 2034, en torno a una vía clave.

Como reportó Gestión en anteriores oportunidades, no existía acuerdo entre el MVCS y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para el trazo definitivo de la Vía de Evitamiento Chancay-Chancayllo que, como dice su nombre busca evitar que la carga que entra y sale del puerto cruce zona urbana.

En el PDU, el MVCS planteó que la autopista vaya por detrás del Cerro Pampa Libre a fin de liberar la costa de Chancay y así permitir el desarrollo de inversiones turísticas. El MVCS, incluso, comparaba la idea con la Costa Verde, visión que respaldaba Álvarez y su municipalidad.

Pero el MTC, con el aval de la MPH, tenía otra idea: que la vía cruce, con tres intercambios viales y nueve pasos a desnivel, la playa de Chancay. Previo al cambio de Gobierno entre Dina Boluarte y José Jerí, la Autoridad Nacional Autónoma de Chancay (ANA Chancay) comentó que el MTC, para limar asperezas, presentaría una nueva propuesta de trazo.

¿Cómo entender entonces que ahora Huaral apruebe el PDU por unanimidad y qué pasará finalmente con la Vía de Evitamiento? Según Álvarez, quedó la propuesta original: aquella que el MVCS planteó en el PDU desde diciembre del 2024.

“El MTC mantiene su propuesta (nueva) en carpeta, pero en el PDU quedó establecida la línea punteada original. Esperamos que el MTC la sepa respetar”, refirió con vista al nuevo Gobierno.

De acuerdo con el alcalde de Chancay, desde que el MVCS entregó el instrumento técnico, la MPH también solicitó al distrito absolver diversas observaciones en las diversas instancias previas al consejo provincial, lo que también dilató su aprobación. “Un año antes ya había aprobado el PAT de Huaral y el PDU de Aucallama. El único que faltaba era el de Chancay”, afirmó.

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Pedidos de Chancay a nuevas autoridades

A espera de que se publique el PDU en el Diario Oficial El Peruano, Álvarez también detalló qué otros aspectos desde Chancay necesitan para seguir impulsando inversiones cerca al puerto de Cosco Shipping.

Entre los puntos más destacados está solicitar un cambio al reglamento del Fondo Social para el Desarrollo de Chancay. Esta norma salió del Congreso y permite que el 20% de las rentas de aduanas del terminal se recauden para realizar obras que reduzcan la brecha social local.

“Enfrentamos una burocracia tremenda para poder hacer esas obras pequeñas porque se le entrega primero al Gobierno nacional. Lo conversamos antes, pero no entendieron la figura. Debería ir directamente al gobierno local porque es un presupuesto pequeño y manejable para nosotros”, remarcó.

Otro pedido al Congreso apunta a pedir una excepción para que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chancay (Emapa Chancay) no pase a ser administrada por la MPH, como sugiere el MVCS, y se mantenga en el distrito.

Además, Alvárez indicó que espera que el Ejecutivo entregue recursos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para iniciar las 21 obras estratégicas que identificó por S/ 821.6 millones para el área de influencia del puerto. Punto aparte merece el problema en Chancay en torno a la venta de acciones y derechos sobre propiedades.

“Un propietario vende un lote subdividido a 100 personas, sin pasar por la habilitación urbana ni aportar a la municipalidad. Son terrenos sin agua, luz o veredas, venden y dejan un desorden total. El Gobierno o el Congreso deberían sacar una normativa para corregir esto”, advirtió Alvárez.