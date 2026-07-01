Así, Las Malvinas dejó de ser solo mercado de consumo interno. La llegada de importadores chinos y la operación de Chancay le están cambiando el perfil.

“Se está vendiendo, se tiene demanda, hay pedidos de Bolivia, de Ecuador, de Chile, inclusive de Argentina también”, señaló César Vásquez, representante del Frente Empresarial de Las Malvinas, tras destacar que el megapuerto ha facilitado la importación de mercadería nueva con tecnología de punta.

La oferta ya incluye productos que van directo a exportación: productos electrónicos operados con inteligencia artificial (IA), luminarias solares de mayor duración y hasta drones para industria. La apuesta viene de comerciantes peruanos y extranjeros.

“Hay bastante presencia de comerciantes chinos que se están estableciendo, comprando locales para abrir tiendas exclusivas de productos chinos”, añadió.

La oferta de Las Malvinas ya incluye productos electrónicos operados con inteligencia artificial (IA), luminarias solares de mayor duración y hasta drones para industria.

Las Malvinas con un primer semestre al alza

El crecimiento del sector construcción se refleja directo en Las Malvinas. El 75% de la oferta de este clúster es ferretería y productos eléctricos, vinculados a la ejecución de obras. “Si el sector construcción, de acuerdo al informe de Capeco, ha experimentado un alza en cuanto a la demanda de productos, eso se ve claramente aquí en las Malvinas”, indicó Vásquez.

El resultado del primer semestre confirma la tendencia: “Inclusive yo podría pensar que hasta en un 20% (de crecimiento en Las Malvinas)”, destacó.

Dicho emporio, conformado por 63 mercados entre galerías y campos feriales con 90,000 comerciantes, mantiene la demanda aún en la coyuntura electoral. “La demanda viene creciendo. Cada vez hay más tiendas que son alquiladas o que son vendidas”, remarcó.

Las Malvinas reporta 20% de crecimiento en el primer semestre de 2026. Fuente: GEC / HUGO CUROTTO.

Nuevas galerías y terrenos: expansión en avenida Argentina

La ocupación en los complejos comerciales de Las Malvinas está al límite y esa situación impulsa nuevos proyectos. Galerías grandes como Nicolini y La Bellota ya operan al 100%. “Yo creo que ya incluso han superado las pérdidas ocasionadas por la pandemia”, mencionó Vásquez.

De esa manera, el precio de los alquileres ya retomó los niveles prepandemia. En galerías del segmento ferretero, la renta mensual de stands ahora oscila entre US$ 3,000 y US$ 4,000.

Con la demanda saturando las antiguas galerías, recientemente se han sumado nuevos espacios para absorber los requerimientos. “Hay proyectos inmobiliarios, por ejemplo, La Bellota 3, ya prácticamente se ha inaugurado. Luego también Plaza Ferretero 2, que es nueva”, destacó.

Visto el dinamismo, el representante remarcó que Las Malvinas tiende a expandirse más allá de la cuadra 8 de la avenida Argentina y en calles paralelas, con proyectos que contemplen comercio y almacenes. En tanto, descartó que el avance de proyectos de vivienda en zonas aledañas limite el desarrollo del clúster, pues recordó que estas inversiones residenciales se están enfocando en avenidas como Colonial o Venezuela.

DATO

El valor de metro cuadrado de tiendas para venta en Las Malvinas puede superar los US$20,0000.