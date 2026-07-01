Importación de mercadería nueva con tecnología de punta abre las puertas para Las Malvinas en otros países. (Foto: SERPAR).
Importación de mercadería nueva con tecnología de punta abre las puertas para Las Malvinas en otros países. (Foto: SERPAR).
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Josimar Cóndor
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El sector construcción en Perú mantiene buen ritmo en 2026 y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estima que esta actividad habría crecido 20% en abril. En ese contexto, el emporio electroferretero de Las Malvinas en Lima vive un buen momento y da un paso más: además de abastecer al mercado local, toma impulso para abrirse camino en otros países con el impulso logístico del megapuerto de Chancay. En tanto, las perspectivas de negocio local también van a alza.

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