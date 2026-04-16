Importadores de productos chinos de Mesa Redonda y Las Malvinas buscan capitalizar demanda de estos artículos por su bajo precio y variedad.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

En los últimos años, el alcance de los productos chinos en Perú ha llegado a niveles considerables. En el país, el 83% de compradores online afirma haber realizado pedidos en webs globales, destacando a las plataformas chinas AliExpress y Temu entre las dos más empleadas; y en Lima, el 74% señala comprar artículos asiáticos, principalmente, de China. Frente a tal escenario, los importadores locales de esos productos también buscan capitalizar esta creciente preferencia por la variedad y el bajo precio de dicha oferta con proyectos en el ámbito tecnológico y logístico.

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