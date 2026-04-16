Erwin Rosales, presidente de la Asociación de Grandes Importadores Perú China, señaló que este gremio nació hace dos años con la intención de articular y defender esfuerzos e intereses de emprendedores y pequeñas y medianas empresas (pymes) enfocadas en dicha actividad frente a las autoridades y otros actores del mercado.

Asimismo, apuntaban a establecer una fuerza institucional que implemente infraestructura para capacitaciones y otras actividades que permitan profesionalizar estos negocios. La asociación se formó con empresarios de Las Malvinas y ahora cuenta con más de 1,200, incorporando miembros del clúster de Mercado Central-Mesa Redonda.

“Empezaron algunos con poco volumen y en dos años ahora hacen al menos un contenedor al mes”, destacó a Gestión.

De cara al 2028, apuntan a agrupar alrededor de 10,000 importadores de productos chinos que operan en todo Lima Metropolitana. De ese total, 80% se concentra en los referidos sectores y el resto se distribuye entre La Victoria y otros distritos.

La Asociación de Grandes Importadores Perú China nació hace dos años con empresarios de Las Malvinas y ahora acoge también a importadores del Mercado Central-Mesa Redonda. FOTOS: FRANCISCO NEYRA / GEC

Aplicación móvil en camino, ¿rival para Temu?

Consultado por los proyectos que impulsa la Asociación de Grandes Importadores Perú China, Rosales reveló que están trabajando en el desarrollo de un aplicativo móvil de productos importados de China por los miembros de ese gremio.

“La idea es dotar de una plataforma digital a estos comerciantes y empresarios pymes que ahora se han hecho importadores directos. Han tenido un aprendizaje en campo y ahora buscan dar el salto al comercio digital”, explicó.

Para junio próximo, el vocero estimó que ya contarían con un piloto de dicha app para su marcha blanca por seis meses y su presentación oficial en enero de 2027.

Sobre la posibilidad de entrar a competir con Temu, afirmó que no sería una rivalidad directa, pues la app que vienen preparando se enfocará en categorías específicas, con una mayor variedad que la ofrecida por dicha plataforma china y retailers online locales.

La Asociación de Grandes Importadores Perú China reveló que están trabajando en el desarrollo de un aplicativo móvil de productos importados de China por los miembros de ese gremio.

En el caso de los importadores de Las Malvinas, la apuesta será por artículos ferreteros, herramientas y accesorios de telefonía. En tanto, los empresarios de Mesa Redonda se enfocarán en la venta online de juguetes y productos de telefonía.

“Dentro de ferretería, Sodimac o Maestro puede tener 20 líneas en tornillos, por ejemplo, cuando existe más de 2,000 que podemos importar. En juguetes, Temu o Tai Loy puede tener oferta, pero la variedad es inmensa”, remarcó.

Proyecto logístico: centro de distribución en Lima

Para impulsar la operación de comercio electrónico de los importadores de productos chinos, Rosales reconoció que la infraestructura logística es clave. Es ese sentido, mencionó que están en la búsqueda de un terreno para un centro de distribución cerca de Las Malvinas o el Mercado Central.

Por el volumen de importaciones que aglutinan estos empresarios, estimó que requerirán un espacio de al menos 20,000 metros cuadrados (m2).

Si bien cada importador podría contar con su propio depósito, el dirigente explicó que operar en un complejo que centralice el almacenamiento y distribución ofrece diferentes ventajas, sobre todo, para reducir costos y competir con otras plataformas.

Los importadores de productos chinos están en la búsqueda de un terreno para un centro de distribución cerca de Las Malvinas o el Mercado Central. (Foto: referencial).

“Tener un centro de distribución permite tener un solo sistema de seguridad, de transporte de mercadería y de entrega, contratar una sola empresa de reparto a mejores precios por mayor volumen”, anotó.

Para implementar esta infraestructura, refirió que se apalancarían con recursos propios de los socios y financiamiento bancario.

Proyecciones de los importadores

Aunque Rosales afirmó que todavía no cuentan con métricas exactas del negocio de importación de productos chinos por emprendedores y compañías que empezaron siendo pymes en Lima, estimó que los volúmenes crecen anualmente más de 10%.

El año pasado, dichas importaciones (sin incluir las realizadas por cadenas de retail) habrían aumentado 12% y este 2026 lo harían en 15%, proyectó.

Ante la expectativa de un incremento sostenido de los volúmenes en los próximos años, adelantó que probablemente requieran un segundo centro de distribución en el sur o norte de Lima, donde una opción interesante sería Chancay.

Por lo pronto, precisó que la operación de importación todavía se realiza principalmente en el puerto del Callao, debido a los menores costos de transporte a los puntos de venta en Lima frente a los que demandarían el traslado desde el megapuerto abierto en Chancay.