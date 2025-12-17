Debido al incremento de las compras por fiestas de Navidad y de Año Nuevo, el emporio comercial de Mesa Redonda -en el Cercado de Lima- proyecta un crecimiento de 10% a 15% en sus ventas en dicha campaña, impulsado por un mayor movimiento en las últimas semanas.

“Hay un incremento de ventas, no está como el año pasado, se está vendiendo más, se observa un crecimiento de 10% a 15% en la presente campaña. Tenemos juguetes, locerías, telas, árboles y adornos navideños, luces, artefactos eléctricos y muchos productos más. En Mesa Redonda se comercializan más de 100,000 artículos diferentes”, sostuvo el presidente de la Asociación Megacentro de Mesa Redonda, Alberto Cieza.

El dirigente manifestó que los comerciantes de dicho emporio comercial se preparan para la campaña de fin de año desde meses atrás , comprando mercadería del extranjero y producción nacional.

“En Mesa Redonda hay 20,000 negocios con licencia y por esta época la mayoría vende productos relacionados a la Navidad, pero también hay artefactos para el hogar. Todo el mundo escoge la Navidad para comprar y renovar todo porque en diciembre la gente se sensibiliza y compra más, pues ha recibido la gratificación. Obviamente los juguetes tienen su posicionamiento, igual que los adornos y las luces, pero siempre hay novedades que se están vendiendo”, explicó a la Agencia Andina.

Juguetes son algunos de los productos más comprados en Mesa Redonda. (Foto: GEC).

Mayor flujo en Mesa Redonda

En un día regular, Cieza detalló que 200,000 personas llegan a Mesa Redonda, pero en esta campaña se incrementa hasta 400,000 personas. El ejecutivo destacó que la fortaleza del emporio es la variedad, tanto en la oferta de productos, las novedades y los precios.

“Si viene una persona que quiere comprar para empezar un negocio, con S/ 300 lo puede hacer porque consigue ofertas. La variedad de precios en Mesa Redonda va desde los S/ 5 en juguetes y adornos”, finalizó.