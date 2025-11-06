Los comerciantes de Mesa Redonda rechazan la reubicación en el expenal San Jorge. Román Nazario Álvarez, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, explicó que ese local está en posesión del Poder Judicial.

“Nosotros apoyamos cualquier medida que fomente el orden y que se recuperen los espacios públicos; pero el tratar de vender a la opinión pública que a los comerciantes informales se les va a reubicar en el expenal San Jorge es querer tapar el sol con un dedo”, dijo.

Según explicó, son 15,000 comerciantes informales y 15,000 formales que no se van a mover, porque no se puede solucionar el problema en una semana. “Falta un mes para que termine nuestra campaña navideña y ni siquiera tenemos un padrón de estibadores”.

“Este es un acto de politiquería más de esta gestión (municipal) que nos ha abandonado”, mencionó en Canal N.

¿Por qué rechazan la reubicación?

En otro momento, Nazario dijo que en enero presentaron un plan para programar una campaña de Navidad segura; así como un plan de formalización.

“Nosotros hemos propuesto reubicarlos en galerías que no tienen mucha ocupación, producto de la competencia desleal. Pero, lamentablemente no somos escuchados por la Gerencia”, precisó.

Recordó que ya han habido dos intentos de reubicación que no dieron resultados. “En la Huerta Encontrada duraron un día y al día siguiente estaba vacía. En Paseo de la República colocaron a 150 ambulantes, pero duraron un mes”, detalló.