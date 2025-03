Un grupo de comerciantes de Mesa Redonda salió a las calles hoy en una manifestación para exigir mejores condiciones de trabajo y rechazar recientes medidas municipales que, según ellos, afectan su economía.

El presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, Román Nazario, señaló que la marcha se realiza en rechazo a la Ordenanza Municipal 2711. Esta norma, emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, prohíbe el almacenamiento y el comercio mayorista en el Centro Histórico de la ciudad.

Los manifestantes denunciaron que las nuevas restricciones de acceso y fiscalización impuestas por la MML están perjudicando sus ventas y limitando el flujo de clientes.

“Estamos aquí para trabajar, no para que nos cierren el paso y nos multen injustamente”, expresó uno de los comerciantes afectados.

La protesta provocó el cierre temporal de algunas calles en el centro de la ciudad, generando congestión vehicular.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes graves, pero los comerciantes advierten que continuarán con sus medidas de protesta hasta obtener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades.

Controversia por la Ordenanza 2711

La Ordenanza Municipal 2711 ha generado gran rechazo entre los comerciantes, ya que restringe el almacenamiento y el comercio mayorista en el Centro Histórico con el objetivo de reducir riesgos de incendios y proteger su valor patrimonial.

Además, impone límites al ingreso de vehículos de carga mayores a 6.5 toneladas, estableciendo sanciones como decomisos y retención de unidades para quienes incumplan la norma.

La protesta ocurre en un momento crítico para los comerciantes, pues coincide con la campaña escolar y el inicio de las ventas por el Día de la Madre, dos de las temporadas más importantes para su economía.

Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos (Aimpe) de Mesa Redonda, explicó a Gestión que dicha ordenanza, vulnera los derechos fundamentales de los comerciantes como trabajo, empresa y “merma el mercado”.

En ese sentido, mencionó que los almacenes ubicados en el Centro Histórico de Lima están registrados como despachos de almacenes y cumplen con sus obligaciones tributarias de manera puntual, incluyendo el pago de arbitrios, impuesto predial y precisó.

Agregó que estos establecimientos están debidamente inscritos en entidades como la Sunat, Aduanas y el catastro de Lima, siendo reconocidos oficialmente como depósitos. Estas empresas generan ingresos significativos para el municipio, contribuyendo con millones de soles anualmente.

Sobre los precios de estos almacenes, Díaz precisó que el auge del comercio en el Centro Histórico de Lima ha impulsado significativamente el valor de los terrenos en la zona. “Hace 15 años, el precio por metro cuadrado rondaba los US$ 50, pero en la actualidad, este valor se ha elevado considerablemente, alcanzando cifras de US$ 1,000 a US$ 2,000, reflejando el impacto en la demanda comercial”.