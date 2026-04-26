¿Cómo cerró la operación en 2025?

Registramos un desempeño a doble dígito en volumen de pagos procesados y número de comercios. Este resultado respondió al crecimiento en pymes, nuevas industrias y el fortalecimiento de nuestra programa de cuotas sin intereses. En pymes crecimos más del 50% y esto se dio por los cambios que hicimos al rediseñar el modelo de atención para mejorar los niveles de servicio y reducir los tiempos de respuesta. Además, reducimos las comisiones para los microemprendedores. Las pymes serán uno de los segmentos en los que proyectamos mayor crecimiento este año.

Carolina Cabello, Head at Mercado Pago Perú.

¿Cómo avanza el mercado de pasarelas de pagos?

Las nuevas industrias también vienen creciendo a un ritmo muy acelerado, debido a una mayor digitalización y uso de tarjetas. Han simplificado sus flujos operativos y diversificado los medios de pago. Esta tendencia se observa en sectores como educación, transporte, salud y servicios, siendo este último donde más viene creciendo la adopción de pasarelas de pago

El avance es importante...

En el primer trimestre, la campaña ‘Back to School’ impulsó el crecimiento del segmento educación por arriba del 50%. Mientras tanto, el programa de cuotas sin intereses duplicó el número de alianzas con los bancos, entre las que destacan BCP, Interbank, Scotiabank, entre otros. Es el principal habilitador para impulsar ventas, ya que reduce las barreras de compra. Hace un año teníamos tres bancos; ahora son seis en nuestra cartera.

¿Esta dinámica se mantendrá?

Sí, una muestra es que estas entidades han ampliado sus plazos de financiamiento. Tradicionalmente, ofrecían hasta 12 cuotas; sin embargo, ahora han extendido la oferta a 18, 24 y, en algunos casos, hasta 36 cuotas, en respuesta a la demanda de los comercios, especialmente en categorías como electrodomésticos y hogar, que registran tickets de compra más altos. La inyección de liquidez a partir de la liberación de los fondos de pensiones y el efecto del Mundial en junio impulsarán el consumo, especialmente en electrodomésticos, junto con el aumento de pagos online, lo impulsó. En ese contexto, será clave que los comercios fortalezcan su oferta y canales.

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Ustedes cuentan con dos productos: pasarela de pagos y links de pago. ¿Cuál tiene mayor peso en el negocio?

La pasarela de pagos es la que más contribuye a la facturación debido a su mayor recurrencia. Por categorías, electrodomésticos, hogar, moda y accesorios concentran el mayor volumen de pagos procesados.

¿Planen introducir nuevas soluciones en el mercado peruano como tarjetas de crédito o una billetera digital?, entiendo que esto ya lo tienen en otros países

El foco en el corto y mediano plazo estará en consolidar nuestra propuesta de pagos online. Aún vemos un amplio potencial, considerando el nivel de madurez, digitalización y bancarización del país.

En 2024 pensaron en sumar un nuevo servicio,era “compre ahora, pague después”...

No avanzó en su ejecución debido a que la adopción en el Perú aún no alcanza el nivel esperado. En la mayoría de los casos, el producto implica el cobro de intereses al comprador, a diferencia de las cuotas sin intereses, donde no asume ese costo. No obstante, es una solución que seguimos de cerca y sobre el que mantenemos conversaciones con diversos actores del mercado que lo ofrecen para evaluar su evolución.

Incorporaron Yape como método de pago, ahora ¿hacia dónde apunta la estrategia?

Nuestro enfoque es seguir incorporando nuevos medios de pago. Actualmente, estamos en proceso de integrar uno que esperamos lanzar al mercado en los próximos seis meses para todos nuestros comercios, tanto actuales como nuevos. Además, evaluamos otros tres medios de pago y esperamos próximamente traer novedades al mercado.

¿Cuál es su expectativa de crecimiento en Perú?

Apuntamos a una expansión a doble dígito y superior al 2025, impulsada por el fortalecimiento de nuestro programa de cuotas sin intereses e incorporación de nuevos aliados. El objetivo es seguir eliminando barreras de compra y ofrecer mayores facilidades de pago. Asimismo, buscamos fortalecer el ecosistema de pymes en el país, ya que, a medida que más negocios se digitalicen, se irán cerrando brechas de inclusión financiera.

Más datos sobre Mercado Pago

Operación. Mercado Pago es una plataforma de servicios financieros digitales con operación en ocho países de Latinoamérica y con más de US$ 250,000 millones en volúmenes de pagos procesados al año.

Mercado Pago es una plataforma de servicios financieros digitales con operación en ocho países de Latinoamérica y con más de US$ 250,000 millones en volúmenes de pagos procesados al año. Mercado Local . En Perú opera casi una década y ayuda a comercios a vender en línea, el cual representa entre el 5% y 10% de sus ventas totales.

. En Perú opera casi una década y ayuda a comercios a vender en línea, el cual representa entre el 5% y 10% de sus ventas totales. Global. Mercado Pago opera en dos grandes líneas de negocio: crédito e inversiones. En crédito, ha lanzado tarjetas de crédito en algunos países, además ofrece financiamiento a empresas, comercios y consumidores. En inversiones y cuentas digitales, tiene una billetera digital, cuentas remuneradas y otros productos asociados.

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