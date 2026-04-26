Mercado Pago opera en ocho países de Latinoamérica y supera los US$ 250,000 millones en volúmenes de pagos procesados al año. (Foto: Yahoo Finanzas)
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Edgar Velito
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El brazo financiero del gigante del ecommerce Mercado Libre, Mercado Pago, concentra su operación en Perú en pagos digitales, con avances en pymes, nuevas industrias y financiamiento en cuotas. Mientras en Argentina se consolida como una billetera masiva —similar a Yape— y avanza hacia convertirse en banco digital, en el mercado peruano prioriza el desarrollo de su ecosistema de pagos online mientras evalúa nuevas soluciones y la incorporación de más métodos de pago en el mercado local. Carolina Cabello, Head at Mercado Pago Perú, brinda los detalles.

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