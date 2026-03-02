El más reciente estudio nacional de Impronta Research, realizado en febrero último, analiza los hábitos de consumo en la campaña escolar. Uno de los hallazgos es que la decisión de compra no recae, en la mayoría de casos, en una sola persona. Si bien el 31% afirma asumirla de manera autónoma, el 49% señala que la comparte con su pareja o con sus padres: 27% decide junto a su pareja y 22% junto a sus progenitores. En menor proporción intervienen otros miembros del hogar (9%), otros familiares (6%) o únicamente la pareja (5%).

José Oropeza, director de Impronta Research, subrayó que, pese al importante nivel de autonomía individual, la compra de útiles sigue siendo una decisión familiar.

Otro aspecto relevante es la consolidación del canal presencial. De cara a la campaña 2026, las tiendas físicas se mantienen como el principal espacio de compra y muestran un crecimiento sostenido en los últimos años, dado que la preferencia pasó de 73% en 2024 a 78% en 2025 y alcanza el 83% este año.

En contraste, el comercio electrónico registra una participación menor, con apenas 4% en 2026, mientras que un 12% combina ambos canales. La tendencia se replica en casi todas las regiones y segmentos analizados, donde la compra presencial supera ampliamente al canal digital. “Si bien el entorno online cumple un rol relevante, su uso se concentra principalmente como soporte —para consultar precios, revisar stock o coordinar el recojo— más que como canal de cierre”, precisó el experto.

El 83% prefiere acudir a tiendas físicas para adquirir los útiles, consolidando el liderazgo del formato presencial. Foto: Andina

¿Supermercados desplazan a ferias escolares?

Las librerías y bazares se consolidan como el principal punto de compra de útiles escolares para este año. Según el estudio, el 53% de los encuestados señala que adquiere sus productos en estos establecimientos, porcentaje que confirma su liderazgo frente a otros formatos. En segundo lugar, se ubican las ferias escolares, con 43%, manteniéndose como una alternativa relevante para las familias.

El tercer lugar, sin embargo, refleja un movimiento en el mapa competitivo. Este año, los supermercados (40%) escalan a esa posición y desplazan a las tiendas especializadas —como Tai Loy o Navarrete— que en 2025 ocupaban ese puesto . Si bien ambos formatos registran hoy el mismo nivel de preferencia (40%), el avance de los supermercados evidencia un reordenamiento en las decisiones de compra.

¿A qué responde este cambio? Para el director de Impronta Research, el crecimiento de los supermercados en la campaña escolar 2026 obedece a una mayor propuesta de valor. “Este año vemos un crecimiento de los supermercados en la campaña escolar. Responde a la mayor conveniencia que ofrecen, ya que han ampliado su surtido, incorporado nuevas marcas y diseñado exhibiciones que permiten resolver buena parte de la lista en un solo lugar”, contó.

El especialista añadió que estos establecimientos también han reforzado su estrategia comercial. “Han fortalecido su oferta a través de promociones y descuentos, algo especialmente atractivo en los hogares de NSE medio, donde comprar con tarjeta o acumular beneficios adicionales genera una percepción de mayor valor”, precisó. No obstante, aclaró que este avance no implica un retroceso de otros formatos tradicionales. “Esto no significa que estén quitando espacio a las ferias escolares. Estas continúan siendo relevantes, sobre todo en zonas más tradicionales, donde representan una alternativa económica para las familias”, dijo.

En tanto que, el análisis por regiones revela diversos matices. En el sur del país, las librerías y bazares alcanzan un 64% de preferencia, mientras que las ferias escolares también muestran una fuerte presencia (61%), consolidándose como espacios de abastecimiento. En el centro, las librerías registran 58% y las ferias 42%, pero destacan también los mercados, que alcanzan 43%, reflejando dinámicas de compra diversificadas.

Por nivel socioeconómico, los segmentos A y B mantienen una marcada inclinación hacia las librerías y bazares, con 53% y 52%, respectivamente. En el NSE A, los supermercados alcanzan 63%, posicionándose como un canal especialmente fuerte en los sectores de mayores ingresos . En el NSE B, en tanto, las ferias escolares (48%) se consolidan como una alternativa competitiva frente a otros formatos.

Supermercados avanzan: Este año escalan al tercer lugar de preferencia y desplazan a las tiendas especializadas en la campaña escolar. Foto: Andina

¿Lugar de compra se escoge por precio o variedad?

El análisis reveló, además, que el precio se mantiene como el principal factor al momento de elegir dónde comprar los útiles escolares. En 2026, el 66% de los encuestados lo señala como el criterio más determinante, prácticamente en línea con el 67% registrado el año anterior. Le siguen las promociones (54%) y la variedad de productos (56%), esta última con un ligero incremento frente a 2025 (53%). Más atrás aparecen las facilidades de pago (35%), la seguridad (31%) y las exigencias del colegio (25%).

A nivel regional, el peso del precio es aún mayor en el norte (74%) y el sur (68%), donde se consolida como el factor decisivo . En Lima alcanza el 68%, mientras que en el centro y oriente se sitúa en 61%. En el caso de las promociones, el norte también lidera con 60%, seguido de Lima (59%), mientras que en el sur baja a 52%. La variedad de productos cobra mayor relevancia en Lima (60%) y el norte (57%) , aunque en el sur desciende a 51%.

Por nivel socioeconómico también se observan diferencias. En el NSE A, el 70% prioriza las promociones, pero además otorga un peso importante a la variedad (62%) y al precio (67%) . En el NSE B, el 76% señala el precio como factor clave, mientras que las promociones (63%) y la variedad (61%). En ambos casos, las facilidades de pago y la seguridad se mantienen como atributos complementarios, aunque con menor incidencia.

Para José Oropeza, el creciente peso de la variedad no es casual. “ La variedad se ha convertido en un driver de peso en la campaña escolar . Los padres buscan cerrar la lista de útiles de forma sencilla. Muchas de estas listas tienen especificaciones muy precisas —marcas, tipos de cuadernos, gramajes, colores o materiales específicos— y eso mueve a las familias hacia establecimientos con el surtido suficiente para cumplir con la mayor parte del requerimiento sin tener que recorrer múltiples tiendas”, añadió.

Ocho de cada diez hogares financiarán la compra sin recurrir al crédito. Foto: Andina

¿Cómo se compran los útiles: al contado o a crédito?

La pesquisa da cuenta que el 80% de los encuestados afirma que financiará sus adquisiciones al contado, por encima del 74% registrado en 2025 y del 77% en 2024. En contraste, el uso del crédito muestra una tendencia menor frente a años previos: 21% en 2026, frente a 28% en 2025 y 23% en 2024 . Los préstamos de familiares o amigos (11%) y los préstamos bancarios (10%) mantienen una participación reducida.

A nivel regional, el pago en efectivo alcanza sus niveles más altos en el sur (85%) y el norte (83%), mientras que en Lima, centro y oriente se sitúa en 79%. El recurso al crédito es más frecuente en Lima (28%) y desciende de manera importante en el sur (16%) y el centro (15%). Por nivel socioeconómico también se observan contrastes marcados. En el NSE A, el 80% pagará al contado, aunque destaca que un 40% recurrirá al crédito, el porcentaje más alto entre los segmentos analizados. En el NSE B, el 82% opta por el pago directo y 24% por el crédito. En los NSE C y D, el pago al contado alcanza 79% y 81%, respectivamente, mientras que el uso del crédito cae a 17% en el C y 12% en el D.

El gasto familiar en útiles escolares bordea los S/ 485 y no incluye la compra de uniformes. Foto: Andina

¿Cuándo se realizan las compras de útiles?

En 2026, el 33% de los encuestados por Impronta afirma adquirir los útiles con 15 días de anticipación del inicio de clases , mientras que el 29% lo hace un mes antes y el 25% apenas una semana antes. Solo un 8% señala que compra con más de un mes de anticipación y un 6% incluso después del inicio de clases. En comparación con 2025, se observa un ligero desplazamiento hacia compras más cercanas a la fecha de retorno.

¿A qué responde este comportamiento? Para Oropeza, el momento de compra no es casual. “El timing es importante. En esos 15 días previos al inicio de clases ya se cuenta con la lista final u oficial del colegio, lo que reduce significativamente cualquier cambio o devolución”, expresó El vocero añadió que en ese periodo también confluyen factores comerciales. “Durante esas semanas la dinámica promocional suele ser más intensa, con más ferias activas, mejores ofertas y mayor disponibilidad de stock. Eso hace que muchas familias prefieran concentrar su compra en ese tramo”, precisó.

En el norte, el 32% compra con 15 días de anticipación y otro 25% lo hace un mes antes; además, un 29% espera hasta la última semana. En el sur, el 32% también opta por los 15 días previos, pero desciende a 29% el grupo que compra un mes antes.

Por nivel socioeconómico, las diferencias son más marcadas. En el NSE A, el 41% adquiere los útiles con 15 días de anticipación y el 38% un mes antes, mientras que solo el 15% espera hasta la última semana. En el NSE B, el comportamiento es similar: 33% compra con 15 días de anticipación, 32% un mes antes y 22% una semana antes.

Precio como prioridad: El 66% elige el establecimiento principalmente por el precio, seguido por promociones y variedad de productos. Foto: Andina

¿Presupuesto promedio en compra de útiles?

En cuanto al presupuesto destinado a la compra de útiles escolares, el 27% de los encuestados señaló que invertirá entre S/ 201 y S/ 400, mientras que un 20% prevé gastar entre S/ 401 y S/ 600. Un 21% estima desembolsar entre S/ 50 y S/ 200. En los tramos superiores, el 16% calcula un presupuesto de entre S/ 601 y S/ 800, el 10% entre S/ 801 y S/ 1.000 y un 6% proyecta superar los S/ 1.000.

En detalle, el ticket promedio para esta campaña escolar se sitúa en aproximadamente S/ 485 . Esta cifra corresponde al gasto total del hogar y no por cada hijo. “En este punto, la pregunta no se hace por hijo, sino que se refiere al presupuesto familiar destinado a la campaña. Además, este ticket promedio contempla únicamente útiles escolares y no incluye el uniforme”, aclaró Oropeza.

A nivel regional, el norte destaca por una mayor proporción de hogares en el rango medio: 29% destinará entre S/ 201 y S/ 400. En el sur, el gasto se distribuye con mayor peso en los tramos intermedios, con 26% entre S/201 y S/400 y 22% entre S/401 y S/600. En ambos casos, los presupuestos superiores a S/800 mantienen una participación menor.

Por nivel socioeconómico, las diferencias son más evidentes. En el NSE A, el gasto se concentra en los rangos más altos: 24% proyecta gastar entre S/401 y S/600, 13% entre S/601 y S/800 y 17% más de S/ 1,000. En el NSE B, el mayor peso se ubica entre S/ 401 y S/ 600 (25%) y entre S/201 y S/ 400 (21%), aunque también se registra una presencia relevante en el tramo de S/601 a S/800 (24%).

FICHA TÉCNICA:

Muestra: 1,000 encuestas / febrero 2026

Metodología: Cuantitativa

Técnica: Encuestas vía paneles online, duración 10 minutos

Perfil: Hombres y Mujeres, NSE A, B, C y D; 18 años a más.

Zonas: Nacional (Lima + principales ciudades del Norte, Sur y Centro-oriente)