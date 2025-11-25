Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y Universidad César Vallejo (UCV) son las universidades que lideran la expansión de la educación superior en el segmento privado.
Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y Universidad César Vallejo (UCV) son las universidades que lideran la expansión de la educación superior en el segmento privado.
Mayumi García
mailMayumi García

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), actualmente en el Perú hay más de 100 universidades, entre públicas y privadas, que accedieron al licenciamiento de dicha entidad. Así, el mercado educativo superior es bastante competitivo, con actores —en el caso de los privados —que ahora no solo orientan esfuerzos a entregar una oferta en la capital, sino también a expandirse regionalmente. A partir de ese contexto, Arellano Consultoría elaboró la primera edición del estudio “Dónde quiero estudiar (DQE) Norte y Sur 2025: Pregrado universidades”, a través del cual profundiza sobre las demandas, preferencias y motivaciones del público egresado de los colegios del interior del país que aspira a estudiar una carrera profesional.

