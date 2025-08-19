Universidad Tecnológica del Perú (UTP) es parte del Grupo Intercorp. (Foto: Difusión)
Universidad Tecnológica del Perú (UTP) es parte del Grupo Intercorp. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

En un mercado con una amplia oferta en educación universitaria privada, obtener la atención de los usuarios se ha convertido realmente en una batalla diaria que, en ocasiones, demanda de estrategias que no son ajenas de cuestionamiento. Así, lo advirtió la Universidad César Vallejo (UCV) —de capitales del gobernador de La Libertad César Acuña—, la cual llevó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) una controversia con la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) —perteneciente al Grupo Intercorp de Carlos Rodríguez-Pastor— . Estas fueron las razones detrás y los detalles.

TE PUEDE INTERESAR

Nació en SJL, apuesta por la IA y ahora busca crecer fuera de Lima: ¿qué universidad es?
Contratación TI: ¿por qué la universidad no es un diferencial para conseguir empleo?
La nueva inversión de la Universidad de Lima para este 2025: detalles de la ampliación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.