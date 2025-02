Una militante de Alianza para el Progreso (APP) tiene un asiento en el Consejo Directivo de la Sunedu, lo que podría evidenciar un conflicto de interés al momento de fiscalizar o tomar una decisión respecto a la Universidad César Vallejo, de propiedad del fundador de dicha agrupación política, César Acuña.

Según informó Perú 21, el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (Concytec), Sixto Sánchez Calderón, oficializó la semana pasada la designación de Susana Paredes Díaz como su nueva representante ante dicha instancia de la Sunedu.

Paredes Díaz es nada menos que docente de investigación de las carreras profesionales de Obstetricia, Nutrición y Medicina en pregrado y postgrado de la Universidad César Vallejo, la misma que ha sido en los últimos años recurrentemente sancionada por diversas infracciones por la Sunedu.

Al respecto, Acuña negó cualquier injerencia en la designación de esta docente de su universidad en dicho organismo, que está adscrito al Ministerio de Educación (Minedu).

“Nada tiene que ver (César) Acuña en esta designación. No tengo ningún interés personal porque la universidad (César Vallejo) tuvo la capacidad de licenciarse cuando todo el mundo quería cerrarla. Fuimos la primera universidad en licenciarnos siguiendo los pasos y cumpliendo con la ley”, indicó en conferencia de prensa desde La Libertad, tras precisar que “no necesitamos ayuda de nadie”.

El líder de APP recordó que Concytec no solo evaluó el currículum de Paredes Díaz para tomar su decisión, sino también de otras personas.

“Ella (Susana Paredes) no solo es profesora de la UCV, sino de otras universidades. Dicta horas de clase en la UTP, en la UPN, le han evaluado el currículum y han creído conveniente que sea parte de la Sunedu. ¿Qué culpa tengo yo?, ¿qué interés tengo yo?. La UCV ha crecido porque es una universidad seria, hemos demostrado en el tiempo que hemos hecho bien las cosas”, enfatizó.

Defiende el que un militante pueda trabajar en el Estado

En otro momento, Acuña defendió la decisión de que un militante de APP o de cualquier otro partido pueda trabajar en una institución pública, como la Sunedu.

“APP tiene 400,000 militantes; ¿acaso por el hecho de que sea militante no tiene derecho de trabajar?, ¿acaso no tiene derecho a ayudar a las instituciones, a brindar sus experiencias? A mí me ha sorprendido estas primeras planas”, cuestionó.

“No es justo que la señorita Paredes por ser militante de APP no pueda ser miembro de Sunedu, no es justo, pues cumple todos los requisitos, pero como es allegada a Acuña no puede ser miembro del Sunedu. Por qué no preguntan a quiénes son allegados los demás miembros (del organismo), pero como es Acuña, como es APP y como es la Vallejo, lo ponen en primera plana”, añadió el gobernador.

Al ser consultado por si la designación de una militante de su partido en la Sunedu es éticamente correcto, este solo atinó a señalar que eso “hay que preguntarle a quien la ha designado, no a mí”.

